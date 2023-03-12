«Прямое вмешательство». Премьер Грузии раскритиковал Зеленского и других украинских политиков за поддержку протестующих 12 марта, 22:24 Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили (Фото:Irakli Garibashvili / facebook.com)

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили считает призывы украинских политиков к изменениям в его стране вмешательством в дела государства, заявил он в эфире канала Imedi.

«Вы упомянули обращение Зеленского. Когда человек, который воюет, выходит и реагирует на деструктивную акцию, которую проводят несколько тысяч человек здесь, в Грузии, это является прямым доказательством того, что этот человек причастен, мотивирован, чтобы здесь что-то происходило. Вышел Кличко, вышел Фейгин и какие-то неизвестные лица, украинские политики, Арахамия и какие-то бестолковые неудачники, которые говорят, что нужны изменения, переворот, то есть прямое вмешательство [в политику страны]», — сказал Гарибашвили.



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При этом он отметил, что в Украине сложная ситуация и ожидается эскалация.

"По нашей информации, Украина готовит контратаки, вероятно, будут очень тяжелые бои в Донецкой области в целом, а после падения Бахмута ситуация, вероятно, станет еще сложнее", - сказал глава грузинского правительства.

Политик добавил, что желает Украине мира и объединения страны.

«Но сначала позаботьтесь о себе и стране, а мы будем заботиться о нашей стране. Я хочу сказать это всем», — сказал Гарибашвили.

Десятки тысяч граждан Грузии с 7 марта несколько дней протестовали из-за того, что парламент страны поддержал в первом чтении законопроект об иноагентах, который фактически является аналогом закона, ранее принятого в РФ.

Вечером 8 марта президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам протестов, отметив, что нет такого украинца, который не желал бы Грузии успеха, а также демократического и европейского будущего.

Силовики применяли слезоточивый газ и водометы против участников митингов, более ста человек были задержаны. Позже МВД Грузии сообщило об освобождении всех протестующих, задержанных в административном порядке 7-8 марта. Один человек оставался под стражей по статье Уголовного кодекса.

9 марта оппозиционные политики во время протеста в Тбилиси призвали к отставке правительства и досрочным выборам.

На следующий день парламент Грузии проголосовал против законопроекта об иноагентах во втором чтении.