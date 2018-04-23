Протесты в Армении: США призвали власти и оппозицию к "сдержанности"

США призвали власти Армении и участников антиправительственных протестов к "сдержанности и ответственности".
"Призываем власти страны проявить сдержанность, позволив мирные митинги, а осуществляющих свое право на свободу собраний призываем делать это с чувством ответственности, избегать насилия и предотвращать обострение напряжения", - говорится в заявлении американского посольства в Ереване.
В дипведомстве также отметили, что "обеспокоены сообщениями о насилии в отношении журналистов и демонстрантов".
"Мы подчеркиваем необходимость привлечения к ответственности лиц, совершивших насилие… Для мирного разрешения ситуации необходим содержательный политический диалог", - призвали американские дипломаты.
Ранее сообщалось, что в Ереване был задержан лидер оппозиционного движения Никол Пашинян.
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Напомним, 16 апреля в центре Еревана демонстранты вышли на протест против выдвижения на пост премьер-министра Армении сторонника Кремля и бывшего президента страны Сержа Саргсяна, правившего государством с 2008 по 2018 год.
Лидер оппозиции Никол Пашинян объявил о начале "бархатной" революции.
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