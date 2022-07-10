Блинкен предположил, что блокада Россией экспорта украинского зерна — один из факторов беспорядков на Шри-Ланке 10 июля, 17:35 Энтони Блинкен (Фото:Stefani Reynolds/Pool via REUTERS)

Госсекретарь США Энтони Блинкен предположил, что блокада Россией экспорта украинского зерна могла способствовать многотысячным протестам на Шри-Ланке.

Об этом сообщает Radio Free Europe.

Блинкен заявил, что лидеры Шри-Ланки должны найти долгосрочные решения для экономического и политического кризиса в стране и предостерег от нападений на протестующих или журналистов. Он призвал к полному расследованию, аресту и судебному преследованию «всех, кто причастен к насилию, хоть как-то связанному с протестами».

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Также Блинкен в очередной раз заявил, что Россия должна разблокировать украинские порты, где сейчас находится 22 миллиона тонн зерна, еще около 60 млн тонн ожидается осенью. 4 июля президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина ведет переговоры с Турцией и ООН по его экспорту.

«Мы видим влияние этой российской агрессии, которое проявляется везде. Возможно, это повлияло на ситуацию на Шри-Ланке. Мы обеспокоены последствиями по всему миру», — сказал Блинкен.

По его словам, это отразилось и на Таиланде, где цены на удобрения «заоблачно выросли» на фоне российской блокады. Блинкен подчеркнул: это будет иметь серьезные последствия для сельскохозяйственной страны, «поскольку при отсутствии удобрений мы знаем, что в следующем году урожайность снизится, а цены потенциально вырастут».

Шри-Ланку охватили протесты, в которых приняли участие около 100 тысяч человек. 9 июля сообщалось, что толпа митингующих ворвалась в официальную резиденцию президента и его секретариата, а также о поджоге частного дома премьера. Есть десятки раненых. На фоне протестов президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса и премьер-министр Ранил Викремесингхе объявили о готовности уйти в отставку.

Шри-Ланка переживает самый тяжелый экономический кризис с момента обретения независимости в 1948 году. Остров с населением 22 миллиона человек борется с острой нехваткой иностранной валюты, что ограничило импорт основных видов топлива, продуктов питания и лекарств.

Пандемия COVID-19 нанесла удар по экономике страны, зависящей от туризма. Также сократились денежные переводы от рабочих из-за рубежа. Кризис усугубился накоплением огромного государственного долга, ростом цен на нефть и запретом на импорт химических удобрений в прошлом году, который опустошил сельское хозяйство. Многие винят в упадке страны президента Раджапаксу. Участники мирных протестов с марта требовали его отставки.

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