В центре Праги состоялась акция в поддержку Украины: требуют вернуть флаг на Нацмузей

Вечером 30 октября в центре Праги, возле Национального музея Чехии на Вацлавской площади, прошла мирная акция в поддержку Украины. Участники требовали вернуть украинский флаг, который ранее демонтировали с фасада здания.

Об этом сообщило издание Novinky, ссылаясь на организаторов мероприятия.



Протест начался в 18:30 и длился около 30 минут. Активисты установили две мобильные мачты с украинскими флагами, чтобы символически восстановить присутствие национального флага Украины перед ключевым культурным объектом Чехии.

Как пояснил соорганизатор акции Петр Лазневский по инициативе Kaputin, возвращение флага имеет глубокое символическое значение:

«Это не просто иностранный флаг. Украина — это барьер для российского империализма в нашем направлении. Она защищает и наши ценности», — сказал он.

Участники подчеркнули, что демонтаж флага был ошибкой, ведь символ солидарности с Украиной исчез из публичного пространства в критический момент войны.

Почему флаг исчез с фасада

Украинский флаг висел на здании музея с начала полномасштабного вторжения России. В августе 2025 года его сняли для размещения рекламы выставки окаменелостей, однако после завершения экспозиции его не вернули. Вместо этого фасад занял баннер с рекламой тайваньской выставки артефактов.

Организаторы митинга подчеркнули, что акция имела мирный характер и была призвана защитить памятные символы поддержки Украины в Европе, которые не должны исчезать под давлением коммерческих или политических интересов.