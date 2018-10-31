31 октября 2018, среда

Просто думать головой: Климкин заявил, что не призывал украинцев не ездить в Беларусь

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Павел Климкин

Павел Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что он не призывал граждан Украины не ездить в Беларусь.

Об этом глава МИД заявил в Facebook.

"Я никогда не призывал украинских граждан не посещать Беларусь. Собственно, это происходит каждый день. Но многим ветеранам АТО, журналистам, общественным активистам стоит очень тщательно взвешивать все риски", - написал он.

Министр подчеркнул, что людям нужно "просто думать головой и учитывать вполне реальную опасность".

Однако, по словам Климкина, для Украины важны контакты с беларусским обществом. 

Ранее Павел Климкин заявил, что пребывание украинцев в Беларуси можно назвать потенциально опасным.

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