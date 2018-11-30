Прошел мимо: Трамп не пожал руку Путину на саммите G20 - видео

Президент США Дональд Трамп во время церемонии фотографирования глав делегаций стран G20 в Аргентине не пожал руку президенту РФ Владимиру Путину.

Об этом сообщает Интерфакс.

Во время съемки главы государств стояли в одном ряду с разных сторон, между ними были расположены еще несколько политиков. Путин поднялся на подиум для съемки ранее чем американский президент, а Трамп прошел мимо.

Напомним, что президент США Дональд Трамп отменил встречу с президентом РФ Владимиром Путиным из-за акта агрессии РФ против Украины в Керченском проливе.

В Белом доме объяснили, что Дональд Трамп принял решение на борту Air Force One после того, как переговорил с госсекретарем Майком Помпео, главой аппарата Белого дома Джоном Келли и позвонил советнику по национальной безопасности Джону Болтону.

Президент Украины Петр Порошенко приветствовал решение американского коллеги Дональда Трампа отменить запланированную встречу.

Смотрите также

Российские силовики захватили два малых бронированных артиллерийских катера Бердянск и Никополь и рейдовый буксир Яны Капу и 24 военнослужащих ВМС ВС Украины 25 ноября в районе Керченского пролива.

Россия настаивает, что украинские военные корабли нарушили госграницу при переходе из Черного моря в Азовское море. Подконтрольный Кремлю суд Крыма арестовал всех захваченных моряков до 25 января 2019 года. Российская сторона вменяет им "незаконное пересечение госграницы". Официальный Киев считает их военнопленными.

По данным Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, Россия атаковала и захватила украинские военные корабли в международных водах Черного моря.

После событий в Керченском проливе президент Украины ввел военное положение на 30 дней в таких областях, как Винницкая, Луганская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории.

Военное положение: текст документа

Военное положение в Украине: все, что нужно знать