Прошел мимо: Трамп не пожал руку Путину на саммите G20 - видео

Президент США Дональд Трамп во время церемонии фотографирования глав делегаций стран G20 в Аргентине не пожал руку президенту РФ Владимиру Путину.

Об этом сообщает Интерфакс.

Во время съемки главы государств стояли в одном ряду с разных сторон, между ними были расположены еще несколько политиков. Путин поднялся на подиум для съемки ранее чем американский президент, а Трамп прошел мимо.

#G20 leaders including @realDonaldTrump and @JustinTrudeau pose for traditional "class photo" group shot



MORE:https://t.co/uK9I6su7ro pic.twitter.com/EXsqdD5kYT