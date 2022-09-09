«Был враждебным и деструктивным». Представители Евросоюза бойкотировали прощальный вечер посла РФ в ЕС

9 сентября, 11:00
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Владимир Чижов (Фото:European Forum Alpbach/www.flickr.com)

Владимир Чижов (Фото:European Forum Alpbach/www.flickr.com)

В четверг, 8 сентября, представители Евросоюза бойкотировали прощальный вечер посла РФ в ЕС Владимира Чижова, который покидает свой пост после 17 лет работы.

Об этом сообщает Euractiv.

Дипломат страны-агрессора строил прием, на котором присутствовали в основном дипломаты из стран, не входящих в ЕС. Не было ни представителей стран ЕС, ни Европейской службы внешних связей.

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Один из дипломатов ЕС сказал на условиях анонимности, что он рад отъезду Чижова, потому что, по его словам, он был «враждебным и деструктивным» чиновником, который нанес большой вред отношениям с ЕС.

На прощальном приеме Чижов обвинил ЕС в «разрушении мостов», не упомянув главную причину упадка отношений — войну России против Украины.

https://www.youtube.com/watch?v=WLzEea43ujw
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Россия Евросоюз Война России против Украины

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