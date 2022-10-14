Пентагон считает, что прорыв ВСУ сделал больше российских целей уязвимыми для стандартной артиллерии — СNN 14 октября, 22:43 В США также наблюдают некоторый «постепенное продвижение» в центральной части страны (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

После стремительного продвижения украинских сил на юге и востоке страны больше российских целей оказались в зоне досягаемости стандартной артиллерии, сообщает СNN cо ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона.

По словам чиновника, поскольку украинские силы приблизились к российским силам вдоль этой центральной оси, они меньше полагаются на управляемые РСЗО или HIMARS для противодействия россиянам.

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Он добавил, что украинские силы продолжают наступление в районе Харьковской области и добились определенных успехов в южной части страны в Херсонской области.

В США также наблюдают некоторый «постепенное продвижение» в центральной части страны. Чиновник уточнил, что речь идет не о «большом прогрессе, а некотором».

«Мы говорим о километрах», — сказал чиновник.

Ранее глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич заявлял, что с начала полномасштабного вторжения ВСУ освободили 75 населенных пунктов Херсонской области.

Руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк 7 октября сообщила, что площадь освобожденных территорий в Херсонской области увеличилась до 500 квадратных километров.