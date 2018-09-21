Пророссийской власти здесь не будет. Климкин рассказал о новой стратегии Путина в отношении Украины

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что стратегия президента России Владимира Путина теперь заключается в навязывании федерализации, а затем и фрагментации Украины.

Об этом Климкин заявил в эфире программы Підсумки тижня на Радио НВ.

По мнению Климкина, пророссийская власть в Украине невозможна, поэтому РФ избрала новую стратегию в отношении нашей страны.

"Пророссийской власти здесь не будет, ее просто вынесут из Украины... Путин будет стремиться к дестабилизации Украины и необходимо помешать России провести федерализацию и фрагментацию Украины", - подчеркнул министр.

Смотрите также

В феврале-марте 2014 года Россия после падения в Украине режима президента Виктора Януковича провела спецоперацию по аннексии Крыма, инспирировала выступление сепаратистов в Луганской и Донецкой области и пошла на прямое военное вторжение в августе 2014 и феврале 2015 годов.

Россия продолжает подпитывать войну в Донбассе деньгами и вооружением, создав в оккупированных районах полноценную армию в составе кадровых российских военных, граждан РФ и местных сепаратистских элементов.

В результате российской агрессии погибли более 10 тысяч украинцев, более 20 тысяч получили ранения, 1,8 миллионов украинцев стали внутренне перемещенными лицами. Кроме того, Украина из-за агрессии России потеряла более 16% ВВП.