В Кремле рассчитывают поссорить Польшу и Украину, нельзя позволить им нас разделить — Моравецкий

5 апреля, 21:14
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Матеуш Моравецкий (Фото:REUTERS/Lisi Niesner)

Матеуш Моравецкий (Фото:REUTERS/Lisi Niesner)

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий предупредил, что страна-агрессор Россия рассчитывает поссорить Польшу и Украину, и призвал не вестись на российскую пропаганду.

«Кремль рассчитывает наверняка, что Польша и Украина поссорятся. И поэтому я также призываю вас, мои соотечественники: будьте внимательны и осторожны, не считайтесь с этой российской вредной пропагандой. Нельзя позволить им нас разделить», — сказал Моравецкий во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Варшаве.

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Он добавил, что сегодня украинские военные борются за украинскую и польскую свободу.

Моравецкий подчеркнул, что Польша — «это настоящая братская страна для Украины», которая первой предупреждала о России, первая поддержала Украину и первая хочет участвовать в восстановлении Украины.

5 апреля Владимир Зеленский посетил Польшу по приглашению польского президента Анджея Дуды. Это третий его выезд за границу за время вторжения.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Польша Российская агрессия Матеуш Моравецкий

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