Журнал Time посвятил статью и обложку нового номера плану Зеленского победить путинскую пропаганду 22 июня, 17:32 Обложка журнала Time (Фото:Скриншот видео Time/Twitter)

Журнал Time посвятил обложку нового номера и статью плану президента Украины Владимира Зеленского победить пропаганду диктатора РФ Владимира Путина на временно оккупированных Россией территориях.

Об этом журнал сообщил в Twitter.

В статье Time, которая называется «Внутри плана Владимира Зеленского по борьбе с путинской пропагандой на оккупированной Россией Украине», сообщается, как на захваченных регионах востока и юга Украины миллионы людей впитывают пропаганду Кремля об Украине через российское телевидение.

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Прокремлевские СМИ, как сообщается в статье, изображают существование Украины как историческую ошибку, а ее правительство — «заговор сатанистов и неонацистов, стремящихся уничтожить Россию».

«Зеленский, как главный злодей в этих нарративах, не считает, что отсутствие тонкости делает их менее эффективными, и он поставил своей миссией не только освободить украинскую землю от российской оккупации, но и освободить украинцев от того, что он называет «российским информационным пространством», — говорится в материале.