На фоне того, что Дональд Трамп и республиканцы сокрушительно проиграли промежуточные выборы , президент США готов расширить границы своих полномочий — чтобы добиваться реализации целей даже без поддержки Конгресса.

Об этом 4 ноября сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники из окружения Трампа.

По их информации, команда президента США в течение нескольких месяцев изучала способы использования широких полномочий исполнительной власти для продвижения тех пунктов своей повестки дня, которые, скорее всего, уже не получат одобрения в Конгрессе — в первую очередь, в вопросах иммиграции и федеральных расходов.

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Как пишет CNN, в ближайшей перспективе это может означать быстрое возобновление войны США против Ирана.

«Трамп явно дал понять, что готов возобновить ее сразу после завершения промежуточных выборов. В течение последних нескольких дней переговорщики из США и Ирана пытались заключить новое соглашение, но — безуспешно», — сообщили журналисты.

Как пишет CNN, после того, как президент Трамп потратив большую часть последних двух лет на уделение пристального внимания войнам за рубежом, в последнее время стремился отложить вопросы войны против Ирана и войны РФ против Украины на второй план — на время предвыборной кампании по промежуточным выборам.

«Теперь усилия по окончательному урегулированию обоих конфликтов вновь набирают обороты. (…) Спустя 10 лет после того, вступления в должность перспектива того, что его назовут „хромой уткой“, теперь заставляет его искать новые способы подтвердить свою значимость, как заявили чиновники и советники, даже несмотря на то, что многие в Республиканской партии начинают представлять себе будущее без него в качестве лидера», — подытожили журналисты.

3 ноября в США состоялись промежуточные выборы в Конгресс. Согласно данным подсчета Associated Press, Демократическая партия одерживает убедительную победу над Республиканской, что позволит ей установить контроль над обеими палатами Конгресса. Ожидается, что демократы займут не менее 54 мест из 100 в Сенате, тогда как республиканцы — 42. В Палате представителей демократы получат не менее 237 мест из 435 против 139 у республиканцев.

Президент США Дональд Трамп на фоне вероятного поражения республиканцев заявил, что будет сотрудничать с демократами и не собирается накладывать вето на все их законы.

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Он также заявил, что демократы «хорошо поработали», и возложил вину за поражение на кандидатов от Республиканской партии.

4 ноября издание Financial Times опубликовала материал, согласно которому поражение Республиканской партии на промежуточных выборах стало свидетельством решительного неприятия американцами президента Трампа, его союзников и программы его второго срока.

Ключевые штаты и округа, всегда бывшие ареной острой предвыборной борьбы, легко вернулись к демократам, тогда как республиканцы потерпели сокрушительные поражения на собственной земле — в глубоко консервативных районах Юга и сельской Америки, где прежде казались неуязвимыми, подытожили в FT.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс cчитает, что война против Ирана привела к поражению кандидатов-республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс.

«Причина нашего поражения — это война [против Ирана — ред.]. Если вы хотите утверждать, что это того стоило, что потеря Сената на следующие шесть лет того стоила, то делайте это. Утверждайте, что это была оправданная цена. Соглашайтесь или не соглашайтесь, но это, по крайней мере, честно», — заявил он.

Как сообщало издание Politico, миллиардер Илон Маск вложил около $446 млн (в том числе более $200 млн в Техасе) в кампанию Республиканской партии на промежуточных выборах в США.

Однако поддерживаемые миллиардером кандидаты по всей стране потерпели сокрушительное поражение, проиграв практически везде, в том числе Кен Пакстон в гонке за место в Сенате от Техаса и Вивек Рамасвами в гонке за пост губернатора Огайо, подытожило издание.

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Позднее президент Трамп публично согласился с оценкой вице-президента Джей Ди Вэнса о том, что война с Ираном и вызванное ею подорожание бензина стали причинами поражения республиканцев на промежуточных выборах. Однако как заявил глава Белого дома заявил, что считает эти издержки оправданными, поскольку США не могли допустить появления у Тегерана ядерного оружия.