Заказали 100 вместо 100 тысяч. В одном из округов Канзаса на промежуточных выборах внезапно закончились избирательные бюллетени

В округе Левенворт, штат Канзас (США), преждевременно закончились бумажные бюллетени, напечатанные для проведения промежуточных выборов , — из-за административной ошибки окружного секретаря. Их заказано 100 вместо 100 тысяч.

Об этом 3 ноября сообщил американский телеканал CNN.

Как заявили официальные лица, бюллетени закончились около 08:00 по местному времени (16:00 по киевскому времени).

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По словам директора по вопросам выборов штата Брайана Каски, ситуация затронула «десятки, а не сотни» избирателей. Некоторые избиратели остались ждать дополнительных бюллетеней, а некоторые покинули общественный центр Линвуд, где проходило голосование. Голосование на этом участке было невозможно в течение примерно 1,5 часа, добавил он.

«Избиратели, которых это коснулось, могут вернуться в общественный центр „Линвуд“ или связаться с офисом секретаря округа Левенворт — до 19:00», — сказал журналистам

Всего было подано более 470 тысяч бюллетеней, из них 46 тысяч — лично только в субботу, 31 октября, сообщил CNN.

«Это самый высокий показатель явки избирателей (за исключением президентских выборов) за всю историю штата», — цитируют журналисты директора по коммуникациям и политике в аппарате секретаря штата Канзас Уитни Темпл.

Промежуточные выборы в США — что известно

3 ноября американцы переизбирают все 435 мест в Палате представителей, треть Сената — 35 мест из 100, а также 39 губернаторов. Сейчас обе палаты Конгресса с небольшим перевесом контролируют республиканцы: в Сенате у них 53 места, в Палате представителей — 218. Чтобы вернуть себе большинство, демократам нужно завоевать как минимум четыре дополнительных места в Сенате и три в нижней палате. Если им удастся взять хотя бы одну из палат, Трампу станет значительно сложнее принимать законы и проводить свою политику.

Фото: NV

По данным Reuters/Ipsos, в октябре работу Трампа одобряли рекордно низкие 31% американцев, а за неделю до выборов — 32%. В конце октября 47% зарегистрированных избирателей были готовы голосовать за демократов и лишь 36% — за республиканцев. Впрочем, в США голосуют не за партии, а за конкретных кандидатов в отдельных штатах и округах, поэтому такие опросы не гарантируют результата.

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Трамп уже пообещал стать «мистером Вето» и блокировать законы, которые будут принимать демократы, если они получат большинство. Демократы же готовят масштабные слушания и расследования в отношении администрации Трампа, в частности Пита Хэгсета, Илона Маска и дизельного соглашения с Россией.