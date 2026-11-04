Чрезвычайный и полномочный посол Украины Роман Бессмертный рассказал в эфире Radio NV, что дизельная сделка президента США Дональда Трампа с Россией и заявление его спецпредставителя Стива Уиткоффа о том, что российский диктатор Владимир Путин является «гуманистом», привели к провалу предвыборной кампании республиканцев.

«Больше всего американцы отреагировали негативно на слова [спецпредставителя Трампа Стива] Уиткоффа о том, что он назвал московского диктатора — преступника и убийцу — гуманным человеком. Это было отрицательно оценено. А на втором месте — соглашение по дизельному топливу. То есть население — и сторонники Дональда Трампа, и сторонники демократов, и республиканцев — негативно высказались», — заявил Бессмертный в эфире Radio NV.

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По его словам, более 70% людей высказались отрицательно, оценивая эти слова Стива Уиткоффа, а также американцы отрицательно оценили соглашение Трампа с Россией по дизельному топливу.

«Собственно, можно сказать, что эти два действия они уже фактически переломили тогда, в тот момент, судьбу выборов 3 ноября. А участие в этом избирательном процессе бывших президентов Барака Обамы и Билла Клинтона, их вояжи в шесть штатов, где колеблются избиратели, они добивают ситуацию. Поэтому социологи обращают внимание на то, что с момента, когда прозвучала эта фраза в Москве и когда было заключено соглашение по дизелю, произошел перелом настроений электората США. Он явно качнулся в сторону демократов», — сказал украинский дипломат.

Бессмертный отметил, что сейчас «даже сомнения нет», что демократы получают большинство и в Палате представителей, и в Сенате, хотя по Сенату еще ведутся дискуссии, а «пассаж Уиткоффа в сторону московского убийцы» подорвал избирательную кампанию.

Промежуточные выборы в США — главное

Промежуточные выборы в США пройдут 3 ноября 2026 года. Американцы изберут всех 435 членов Палаты представителей и 35 из 100 сенаторов.

Согласно результатам опроса The Washington Post, ABC News и Ipsos, обнародованным 18 октября, деятельность Трампа одобряют лишь 33% американцев, а 66% — не одобряют. Это самый низкий показатель за оба его срока.

Еще в феврале, согласно опросу The Economist, почти половина американцев охарактеризовала бы Трампа как «коррумпированного», «расистски настроенного» и «жестокого». В том же месяце США начали войну с Ираном. Как отмечает Reuters, именно с тех пор популярность президента снижается: война нарушила поставки нефти с Ближнего Востока, а цены на топливо приблизились к рекордным.

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В апреле рейтинг одобрения Трампа впервые опустился до 37%. Тогда американцы также называли войну с Ираном и рост расходов среди главных причин для беспокойства.

26 октября издание Axios сообщило, что ведущие американские демократы, которые в 2027 году могут занять влиятельные посты, требуют от крупных банков и портов сохранять документацию, касающуюся сделок с российским дизельным топливом. Таким образом они готовят почву для расследования деятельности Трампа.

25 октября агентство Reuters сообщило, что Демократическая партия может получить большинство не только в Палате представителей, но и в Сенате на промежуточных выборах в Конгресс 3 ноября, и это может привести к изменениям во внешней политике США, в частности в вопросе помощи Украине.