Эти промежуточные выборы — референдум о политике Трампа; значительная часть избирателей от него отворачивается, — интервью с Остапом Яришем

31 октября, 06:58
NV Премиум
Google Читайте NV в Google
Президент США Дональд Трамп во время предвыборной кампании в Техасе, 27 октября 2026 года (Фото: REUTERS/Kevin Lamarque)

Президент США Дональд Трамп во время предвыборной кампании в Техасе, 27 октября 2026 года (Фото: REUTERS/Kevin Lamarque)

Автор: Алексей Тарасов

Медиасоветник Razom for Ukraine, украинский журналист в Вашингтоне Остап Ярыш в интервью Radio NV рассказал об электоральных настроениях на промежуточных выборах в Конгресс и о кандидатах от Республиканской партии, которые начали публично критиковать президента США Дональда Трампа.

— Конгрессмены от Демократической партии возвращаются к теме Джеффри Эпштейна и связи уже мертвого финансиста, сексуального преступника, с президентом США Дональдом Трампом. Был опубликован отчет: в этом новом отчете 11 женщин связывали президента с преступлениями Эпштейна, включая сексуальное насилие и эксплуатацию. Пятеро из них, как отмечается в отчете, напрямую обвинили Трампа в изнасиловании или сексуальном насилии. Насколько этот отчет важен, сколь широко он обсуждается, как это влияет на кампанию во время промежуточных выборов?

— Это одна из тактик демократов: перед выборами в последние дни нужно применить все оружие, которое есть в арсенале. Очевидно, так и появляется сообщение об Эпштейне. Думаю, будет еще много другой критики.

Реклама

Теги:   США Интервью NV Конгресс США Дональд Трамп Radio NV

Google Читайте NV в Google
Загрузка...
Показать ещё новости
Главная Radio NV NV Премиум Аудіо Мой профиль

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies