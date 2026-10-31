Медиасоветник Razom for Ukraine, украинский журналист в Вашингтоне Остап Ярыш в интервью Radio NV рассказал об электоральных настроениях на промежуточных выборах в Конгресс и о кандидатах от Республиканской партии, которые начали публично критиковать президента США Дональда Трампа.

— Конгрессмены от Демократической партии возвращаются к теме Джеффри Эпштейна и связи уже мертвого финансиста, сексуального преступника, с президентом США Дональдом Трампом. Был опубликован отчет: в этом новом отчете 11 женщин связывали президента с преступлениями Эпштейна, включая сексуальное насилие и эксплуатацию. Пятеро из них, как отмечается в отчете, напрямую обвинили Трампа в изнасиловании или сексуальном насилии. Насколько этот отчет важен, сколь широко он обсуждается, как это влияет на кампанию во время промежуточных выборов?

Реклама:

— Это одна из тактик демократов: перед выборами в последние дни нужно применить все оружие, которое есть в арсенале. Очевидно, так и появляется сообщение об Эпштейне. Думаю, будет еще много другой критики.