Директор Центра международных исследований и доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова Владимир Дубовик в интервью Radio NV — о ходе промежуточных выборов в Конгресс США, будущем президента Дональда Трампа и движения MAGA и потенциальных изменениях в американской политике в отношении Украины.

— Ведущие комментаторы говорят о том, что промежуточные выборы в Конгресс США — это даже вопрос не о выигрыше демократов, а только о том, насколько убедительным будет этот выигрыш. Что скажете о таких предположениях? Насколько они обоснованы? Они базируются на как минимум предыдущем американском опыте, когда торжествует та партия, в которую не входит действующий президент. Эта история повторится?

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— Да, это один из факторов, который называют фактором маятника. Люди ожидают перемен, а перемены часто не наступают, они разочаровываются в президенте. Президент выигрывает выборы, приходит время, почти два года, люди смотрят, что президент что-то обещал и не выполнил, и поэтому качаются к другой политической силе.