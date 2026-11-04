Поражение Республиканской партии США на промежуточных выборах 3 ноября стало свидетельством решительного неприятия американцами президента, его союзников и программы его второго срока, говорится в материале Financial Times.

FT пишет, что президенты США и раньше терпели сокрушительные поражения на промежуточных выборах — от «разгрома» Джорджа Буша-младшего в 2006 году до «тяжелого поражения» Барака Обамы в 2010 году.

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Однако «великое унижение» Трампа и его Республиканской партии в 2026 году было исключительным — это было жесткое отвержение американцами президента и его программы.

Ключевые штаты и округа, всегда бывшие ареной острой предвыборной борьбы, легко вернулись к демократам, тогда как республиканцы потерпели сокрушительные поражения на собственной земле — в глубоко консервативных районах Юга и сельской Америки, где прежде казались неуязвимыми.

Похоже, что 80-летний магнат в сфере недвижимости, ставший президентом и доминировавший в американской политике более десятилетия, «потерял связь с избирателями», пишет FT. Издание называет поражение республиканцев еще более масштабным и глубоким, чем те, что произошли в 2018 и 2020 годах.

«Жестокая ночь! Промежуточные выборы всегда должны были быть трудными, но никто не ожидал такого», — сказал бывший помощник Трампа Брайан Ланза.

Демократ Брендан Бойл, который возглавит бюджетный комитет Палаты представителей, заявил, что никогда не видел такой ночи выборов.

«За всю мою жизнь ни один президент не сталкивался с таким полным неприятием», — сказал Бойл.

Трамп пытался спасти свою партию, организовав в сентябре в Далласе съезд с участием знаменитостей, а также совершая практически ежедневные поездки в политически уязвимые регионы, возглавляемые республиканцами. Однако, возможно, в итоге президент лишь усугубил ситуацию: он не сосредоточился на проблемах стоимости жизни, волновавших большинство избирателей, и отвлекался на такие вопросы, как новые строительные проекты в Вашингтоне, а также внешность и фигуры своих любимых кандидатов, пишет FT.

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Казалось, президент и его союзники забыли, как именно им удалось вернуть Белый дом и получить полный контроль над Конгрессом в 2024 году, говорится в материале. Трамп баллотировался с программой борьбы с инфляцией — проблемой, преследовавшей Джо Байдена на протяжении всего его президентства, — обещая цену на бензин в 2 доллара за галлон и ипотечные ставки на уровне 3 процентов.

Однако торговая война, начатая президентом США в апреле 2025 года, подорвала эти цели, приведя к росту стоимости импорта в США и сохранению инфляции на неприятно высоком уровне.

Настоящий переломный момент наступил, когда Трамп начал войну с Ираном, что привело к стремительному росту цен на энергоносители и удорожанию жизни в целом, поясняет издание.

«Президент Трамп обещал положить конец инфляции с первого же дня. Но вместо того, чтобы следовать курсу на обеспечение доступности товаров, президент развязал торговую войну, которая привела к росту цен. А затем преуменьшил обеспокоенность избирателей по поводу стоимости жизни», — говорит директор по исследованиям в области экономической политики Американского института предпринимательства Майкл Стрейн.

Трамп также ошибся с выбором кандидатов на промежуточные выборы, поддержав деятелей, которые были более лояльны к нему, чем конкурентоспособные кандидаты, пишет FT.

В то же время представители Белого дома утверждают, что без Трампа результат для республиканцев был бы еще хуже.

«Президент Трамп продвигал многих кандидатов в избирательных бюллетенях лучше, чем сами эти кандидаты», — заявил представитель администрации, добавив, что избиратели, отвергнувшие партию, «будут кусать локти», когда война с Ираном закончится, а цены снизятся.

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3 ноября в США состоялись промежуточные выборы в Конгресс. Согласно данным подсчета Associated Press, Демократическая партия одерживает убедительную победу над Республиканской, что позволит ей установить контроль над обеими палатами Конгресса. Ожидается, что демократы займут не менее 54 мест из 100 в Сенате, тогда как республиканцы — 42. В Палате представителей демократы получат не менее 228 мест из 435 против 139 у республиканцев.

Президент США Дональд Трамп на фоне вероятного поражения республиканцев заявил, что будет сотрудничать с демократами и не собирается накладывать вето на все их законы.

Он также заявил, что демократы «хорошо поработали», и возложил вину за поражение на кандидатов от Республиканской партии.