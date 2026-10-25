Демократическая партия США может получить большинство не только в Палате представителей, но и в Сенате на промежуточных выборах в Конгресс 3 ноября. Если это произойдет, внешняя политика Штатов, вероятно, изменится.

Об этом написало Reuters в воскресенье, 25 октября.

Издание определило четыре направления, по которым может действовать демократический Конгресс. Одним из них является возобновление поддержки Украины.

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Действующий президент США Дональд Трамп приостановил прямую финансовую и военную помощь Украине, несмотря на поддержку Киева со стороны не только законодателей-демократов, но и республиканцев. В частности, в октябре он ослабил санкции в отношении российского дизельного топлива всего через несколько недель после подписания закона Грэма об «адских санкциях».

Reuters отметило, что решение о новой помощи Украине может быть принято двумя третями голосов в каждой из палат Конгресса, необходимыми для преодоления вето Трампа.

Конгрессмен-демократ Грегори Микс, который может возглавить Комитет по иностранным делам Палаты представителей, 16 октября обнародовал двухпартийный законопроект, чтобы заблокировать план Трампа по возвращению российского дизельного топлива на мировой рынок.

Изменения во внешней политике могут коснуться и войны с Ираном. Трамп не получил одобрения Конгресса перед началом военной кампании 28 февраля. Демократы неоднократно голосовали за прекращение боевых действий, и одну из таких резолюций даже поддержали несколько республиканцев, но инициатива была проигнорирована администрацией Трампа.

Также демократы могут ограничить или прекратить военную помощь Израилю и в целом сократить военные расходы. Дональд Трамп требовал беспрецедентного увеличения военного бюджета на этот год на 67% (до 1,5 триллиона долларов), но демократы заблокировали это в Сенате, сославшись на то, что Трамп не консультировался с Конгрессом по поводу войны с Ираном.

Президент Трамп также приостановил или отменил миллиарды долларов иностранной помощи, одобренной Конгрессом. Многие демократы были возмущены таким решением. В случае победы они могут попытаться возобновить финансирование.

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