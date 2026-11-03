«Никто не работал… как Трамп». В Белом доме распространили тезисы для «правильного» освещения выборов

В документе утверждается, что администрация Трампа достигла самых успешных результатов за два года в истории США (Фото: REUTERS/Джонатан Эрнст)

Белый дом разослал представителям администрации и сторонникам тезисы для коммуникации в день промежуточных выборов в Конгресс США . В документе подчеркиваются усилия президента Дональда Трампа по поддержке республиканцев, а демократов называют коммунистами и джихадистами.

Об этом во вторник, 3 ноября, пишет Axios со ссылкой на внутренний документ, разосланный представителям администрации и внешним сторонникам.

Белый дом пытается доказать, что Трамп сделал всё, что в его силах, чтобы помочь республиканцам, даже если результаты выборов могут оказаться неутешительными.

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Документ начинается с похвалы деятельности Трампа во время предвыборной кампании.

В документе отмечается, что никто не работал так упорно, как президент Трамп. В качестве доказательства приводятся его предвыборные митинги и онлайн-встречи с избирателями по всей стране.

Также в документе утверждается, что Трамп и вице-президент Джей Ди Венс провели более 50 митингов со времени сентябрьского съезда Республиканской партии.

Авторы тезисов утверждают, что в настоящее время республиканцы находятся в лучшем положении, чем четыре недели назад.

В документе утверждается, что администрация Трампа достигла самых успешных результатов за два года в истории США. Среди аргументов приводятся её достижения в вопросах иммиграции, борьбы с преступностью и экономики.

Демократов в документе пренебрежительно называют «Dumocrats» — это игра слов, сочетающая название партии со словом «дураки». Выборы представляются как выбор между здравым смыслом и коммунистами.

Кроме того, авторы документа прибегают к резким нападкам на шестерых кандидатов от Демократической партии.

Представители Белого дома регулярно распространяют документы с тезисами для публичных выступлений, однако этот отличается откровенно партийной риторикой.

Документ заканчивается призывом: «Остановите коммунистов и джихадистов. ИДИТЕ ГОЛОСОВАТЬ».

На полпути / Инфографика: NV

Промежуточные выборы в США: основные факты

3 ноября в США проходят промежуточные выборы, которые проводятся через два года после избрания нового президента. Результаты голосования важны, поскольку могут существенно изменить политический ландшафт в стране и усилить или ослабить роль президентской партии в Конгрессе США. Соответственно, самому президенту будет сложнее или легче продвигать через парламент правительственные законопроекты и собственный политический курс, ведь без поддержки обеих палат Конгресса США принятие законов невозможно.

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На промежуточных выборах 2026 года будут избирать:

все 435 мест в Палате представителей США — то есть полный состав нижней палаты Конгресса (его обновляют каждые два года, во время президентских выборов и промежуточных выборов);

35 мест (треть) из 100 в Сенате США — сенаторов переизбирают на шесть лет;

39 губернаторов (в 36 штатах и трёх территориях США);

ряд генеральных прокуроров и судей во многих штатах, а также на кону стоят сотни мест в законодательных органах власти на уровне отдельных штатов.

Если по итогам выборов демократам удастся получить большинство в Палате представителей и Сенате США — или хотя бы в одной из этих двух палат Конгресса, которые в настоящее время находятся под контролем республиканцев — это может значительно ограничить реальные полномочия президента США Дональда Трампа и его политическое влияние.

По данным Ipsos/Reuters, рейтинг одобрения действий Трампа в октябре упал до рекордно низкого уровня в 31%, а за неделю до выборов поднялся лишь на один процентный пункт — до 32%. Это исследование также показало, что в конце октября среди зарегистрированных избирателей 47% были готовы голосовать за демократов, тогда как лишь 36% — за республиканцев (при теоретическом выборе именно партии, а не конкретных кандидатов, как это на самом деле происходит на выборах в США).

Впрочем, реалии избирательной системы в США гораздо сложнее. Избиратели голосуют не за партию, а за отдельных её представителей в отдельных штатах и избирательных округах — именно от этого распределения зависит, кто будет контролировать Сенат и Палату представителей.

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После последних выборов 2024 года республиканцы с небольшим перевесом контролировали обе палаты Конгресса. Поэтому на промежуточных выборах 3 ноября 2026 года демократы стремятся вернуть себе контроль над ними. Для этого Демократической партии необходимо завоевать как минимум четыре дополнительных места в Сенате и ещё три — в Палате представителей.

В Сенате США республиканцы в настоящее время имеют большинство в 53 из 100 мест, тогда как у демократов фактически было 47 (45 собственных плюс голоса двух независимых сенаторов, Берни Сандерса и Ангуса Кинга, которые обычно голосуют вместе с демократами). Для получения большинства демократам необходимо контролировать 51 место.

В Палате представителей преимущество республиканцев в последние два года также было небольшим. Перед выборами республиканцы имели минимальное большинство в 218 голосов из 435, а демократы — 215 мест [с учётом одного из двух вакантных мест, тогда как ещё один независимый представитель голосовал вместе с партией Трампа]. Поэтому после полного переизбрания палаты Демократическая партия должна увеличить количество своих мест как минимум на три, чтобы получить большинство.

Президент США Дональд Трамп уже заявил, что готов стать «Мистером Вето», то есть постоянно налагать вето на законопроекты, принятые демократами в случае получения ими большинства в Конгрессе. В свою очередь, Демократическая партия готовит масштабную кампанию подобных публичных слушаний и расследований в отношении Трампа и его администрации. Они могут коснуться министра обороны США Пита Хэгсета, Илона Маска, а также самого Трампа — из-за коррупции в администрации, дизельного соглашения с Россией и других вопросов.