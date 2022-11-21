Юридическая преграда. Польская прокуратура против участия Украины в расследовании падения ракеты — СМИ 21 ноября, 11:22 Украинские эксперты уже побывали на месте происшествия (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Прокуратура Польши выступает против участия украинской стороны в расследовании падения ракеты в селе Пшеводов, сообщает издание Rzeczpospolita со ссылкой на собственные источники.

Согласно их данным, препятствием для этого называют то, что такая возможность не предусмотрена юридически.

Также утверждается, что это якобы противоречило бы «интересам следствия», в котором рассматриваются все возможные версии, включая отклонение от курса ракеты украинской ПВО во время отражения массированной атаки РФ.

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По словам главы Бюро национальной безопасности Польши Яцека Сиверы, участие украинских наблюдателей возможно, но «для этого потребуется соблюдения справедливости и смежных процедур».

В то же время источники отмечают, что на данное время Польша ведет переговоры о наработке принципов сотрудничества, включая вопросы, связанные например, с передачей материалов или обмене доказательствами.

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что украинские эксперты уже работают на месте падения ракеты, однако собеседники издания объясняют, что никаких процессуальных действий они не проводили, поскольку «по закону это невозможно».

15 ноября, во время воздушной атаки РФ на гражданскую инфраструктуру Украины на территории села Пшеводов в Люблянском районе Польши упала ракета.

В результате происшествия погибли два человека.

Перед этим украинские города подверглись самой массированной атаке со стороны России.

По критической инфраструктуре было выпущено более 100 ракет. Больше половины из них были перехвачены системой ПВО, однако энергосистеме страны был нанесен серьезный урон, в связи с чем на значительной ее части начались аварийные отключения света.

По одной из версий, взрыв в Польше мог стать следствием падения отклонившейся от курса украинской ракеты ЗРК С-300 класса «земля-воздух», однако расследование продолжается.

Как бы то ни было, лидеры западных стран считают, что ответственность за него лежит на кремлевском режиме.

По словам президента США Джо Байдена, основной причиной случившегося стал массированный ракетный обстрел Украины со стороны ВС РФ.

Кроме того, такое же мнение высказали канадский премьер Джастин Трюдо, глава правительства Нидерландов Марк Рютте, немецкий канцлер Олаф Шольц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и даже президент Польши Анджей Дуда.

«Украина защищалась — очевидно и понятно — выпуская ракеты, направленные на то, чтобы сбить российские ракеты. Поэтому произошло очень серьезное столкновение, вызванное российской стороной, как и весь конфликт. Поэтому вина за все вчерашнее столкновение, безусловно, лежит на российской стороне», — подчеркнул он.

