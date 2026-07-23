Авиаэксперт Валерий Романенко рассказал в эфире Radio NV, что обновленные данные ГУР свидетельствуют о том, что украинские удары по военному производству России дают эффект.

«Они (новые данные ГУР о производстве ракет в России – ред.) не могли не порадовать. Производство Искандеров – предварительные данные были на 15 апреля – так вот тогда выпускали 60 Искандеров в месяц. По состоянию на 18 июля – 50. То есть падение выпуска баллистики. Берем Кинжалы: на 15 апреля - 10 в месяц, в июле - пять в месяц. Двойное падение выпуска. Берем Х-101: на апрель - 70, на сегодня - 60. То есть на 10 меньше. По Циркону стабильно три ракеты в месяц. Там и другая причина, почему летит Цирконов не три в месяц по нам, а 10 за один год, там другая причина», — перечислил Романенко в эфире Radio NV.

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Он также отметил, что количество российских ударов баллистическими ракетами по Украине растет в связи с тем, что оккупанты запускают больше ракет С-400, переоборудованных с учебных зенитных в «эрзацбалистические», а также возросло применение россиянами ракет Х-69 и Х-59, несмотря на украинский удар по Смоленскому заводу, который их производит.

«Какая-то такая вырисовывается ситуация. Там еще можно дальше анализировать, там очень интересные выводы можно сделать. Но в целом видно, что наши удары по прямым производителям и по поставщикам компонентов имеют эффект», — подытожил авиаэксперт.

Последние данные ГУР о российских ракетах

18 июля в ГУР Минобороны сообщили, что с начала июня россияне выпустили по Украине более двухсот ракет. В частности, они били баллистикой по объектам критической инфраструктуры и жилым домам, пользуясь нехваткой ракет PAC-3 к системам Patriot.

По данным украинской разведки, по состоянию на середину июля 2026 года у России есть:

баллистических ракет Искандер-М – более 100 единиц;

крылатых ракет Искандер-К – более 60 единиц;

гиперзвуковых аэробалистических ракет Кинжал – около 100 единиц;

крылатых ракет Калибр - более 450 единиц;

крылатых ракет Оникс - более 600 единиц;

крылатых ракет X-101 для самолетов Ту-160, Ту-95 – до 100 единиц;

крылатых ракет X-32 (для Ту-22) - более 250 единиц;

гиперзвуковых противокорабельных ракет Циркон – более 120 единиц;

баллистических северокорейских ракет KN-23 – около 50 единиц;

ударных ракет РМ-48У для ЖРС типа С-300ПМ/С-400 - более 400 единиц;

управляемых ракет Х-69 для самолетов Су-30 МК, Су-34, Су-57 – до 20 единиц.

При этом по состоянию на середину апреля в ГУР в ответ на запрос NV сообщали, что Россия имела большие запасы ракет: Искандер-М – до 200 единиц и Искандер-К – до 110 единиц, Оникс – до 690 единиц, Циркон – до 230 единиц, X-101 – до 120 единиц, Калибр – до 460 единиц.

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Также в ГУР сообщили, что на сегодняшний день российская промышленность способна производить в течение месяца:

Искандер-М – около 50 единиц;

Искандер-К – 15 единиц;

Кинжал – 5 единиц;

Калибр – 20 единиц;

X-101 - 60 единиц;

X-32 - 10 единиц;

Оникс - 5 единиц;

Циркон – 3 единицы;

управляемых авиационных Х-69 - 4 единицы;

ударных РМ-48У – 40 единиц.

В апреле объемы производства российских ракет были примерно на таком же уровне. Тогда в РФ производили до 60 единиц Искандер-М в месяц, до 10 единиц Искандер-К, до 5 единиц Оникс, до 3 единиц Цирконов.

Кроме того, по оценкам военной разведки, РФ имеет производственные возможности ежемесячно производить до 4 тысяч ударных БпЛА типа Герань и до 5 тыс. БпЛА-имитаторов типа Гербера.