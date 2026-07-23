Зеленский обсудил с делегацией компании Raytheon совместное производство перехватчиков для Patriot

По словам президента Владимира Зеленского, в ходе встречи он также обсудил с делегацией компании Raytheon другие направления партнерства (Фото: x.com/ZelenskyyUa)

Президент Украины Владимир Зеленский провел рабочую встречу с делегацией компании Raytheon во главе с вице-президентом Джозефом ДеАнтоной. Именно эта компания производит ракеты-перехватчики для ЗРК Patriot .

Об этом глава украинского государства заявил 23 июля.

«Провел встречу с командой — это очень сильная оборонная компания и Украина уже давно использует ее технику для защиты наших людей от жестоких российских атак. Я благодарен за готовность компании вывести наше партнерство на еще более высокий уровень, когда Украина будет совместно с Raytheon производить одни из важнейших средств ПВО — перехватчики для „Пэтриотов“. Об этом мы с президентом Трампом говорили в Анкаре, и самое время двигаться в этом направлении», — заявил президент Зеленский.

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По словам главы Украинского государства, в ходе встречи он также обсудил с делегацией Raytheon другие направления партнерства, касающиеся военного оборудования не наступательного характера.

«Наши команды — на правительственном уровне и со стороны частного сектора — будут поддерживать контакт, чтобы всё доработать», — резюмировал президент Зеленский.

Met with a Raytheon team led by Vice President Joseph DeAntona. Raytheon is a very strong defense company, and Ukraine has long been using its equipment to protect our people from vicious Russian attacks.



I am grateful for the company’s readiness to take our partnership to an… pic.twitter.com/zPqXdQp5ig — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 23, 2026

Patriot для Украины — главное

В конце мая президент Владимир Зеленский направил президенту Дональду Трампу и Конгрессу США срочное письмо с предупреждением о критическом дефиците средств ПВО в Украине. Позже президент рассказал журналистам, что в этом письме запросил у Трампа лицензию на производство ракет Patriot.

Инфографика: NV

8 июля президент Трамп заявил, что Вашингтон передаст Киеву лицензию на производство ракет для Patriot — об этом он сказал во время пресс-конференции с Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре, добавив, что производителя еще не проинформировали, но «всё уладится».

В последнее время Россия усилила массированные удары по украинским городам на фоне успешных ударов Украины с применением дальнобойного оружия. Во время атаки на Киев 6 июля Украина не смогла перехватить ни одной баллистической ракеты из-за критического дефицита ракет для систем Patriot — единственных в арсенале Украины, способных сбивать баллистические цели. 13 июля Зеленский заявил, что Украине ежемесячно требуется 100 ракет для Patriot, чтобы пережить зиму.

При этом, как сообщалось в материале агентства Bloomberg от 8 июля , производство ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot в Украине по лицензии США не будет легким и быстрым — на налаживание процесса уйдут годы.

20 июля портал Aviation Week сообщил, что две ведущие компании — производители ракет-перехватчиков Patriot (RTX и Lockheed Martin) — находятся на начальном этапе определения того, как можно наладить их производство в Украине.