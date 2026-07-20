Производители Patriot выясняют, возможно ли технически производить ракеты в Украине

Lockheed Martin и RTX заявили, что говорить о конкретном плане пока рано (Фото: Доминика Заржицкая / NurPhoto через Reuters)

Две ведущие компании — производители ракет-перехватчиков Patriot — находятся на начальном этапе определения того, как можно наладить их производство в Украине.

Об этом стало известно через несколько недель после того, как президент США Дональд Трамп пообещал такую возможность, пишет Aviation Week.

Украина в значительной степени полагается на эти перехватчики для противодействия российским атакам, хотя эти дорогостоящие ракеты также пользуются высоким спросом в самих США и ряде других стран.

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В интервью журналистам на авиасалоне в Фарнборо представители компаний RTX и Lockheed Martin сообщили, что ведут переговоры с правительством США о том, как это можно реализовать.

«Всё, что я могу сказать, — это то, что пока рано делать выводы, и мы ведем переговоры с армией США. По сути, мы будем поддерживать армию США и администрацию в любых их начинаниях. Думаю, сейчас они оценивают возможные варианты, и мы поддержим любой из них, сделав всё необходимое в зависимости от выбранного пути. Но пока говорить что-то конкретное еще рано», — заявил президент подразделения Lockheed Martin Missiles and Fire Control Тим Кэхилл.

Lockheed Martin производит перехватчик PAC-3 MSE с головкой самонаведения производства Boeing. 20 июля компания также объявила о разработке более дешевого варианта PAC-3 ACE, стоимость которого должна быть менее чем вдвое ниже стоимости PAC-3 MSE.

По словам Кэхилла, план предусматривает производство новой ракеты в Европе или других странах-партнерах с использованием менее сложных компонентов, чем у PAC-3 MSE; в частности, потребуется найти нового поставщика головки самонаведения. Кэхилл отказался строить предположения о том, может ли проект ACE быть связан именно с украинской лицензией на производство Patriot.

ЗРК Patriot / Инфографика: Инфографика NV

Компания RTX, производящая как пусковую установку, так и перехватчик PAC-2 GEM-T, также находится на начальном этапе обсуждения возможного участия. Президент подразделения Land and Air Defense Systems компании Raytheon Том Лалиберти заявил журналистам 20 июля, что процесс только начался и компания будет следовать курсу, который определит правительство США.

По словам Лалиберти, компания располагает различными звеньями цепочки поставок по всему миру: это поставщики компонентов, ремонтные предприятия, где перехватчики проходят модернизацию и повторную сертификацию, а также мощности по производству полностью собранных ракет.

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«Что касается Украины, то в сотрудничестве с правительством США мы прорабатываем все три направления, чтобы определить, что технически возможно и что лучше всего подходит для Украины. Этот процесс только начался, и мы, разумеется, будем следовать курсу правительства США», — сказал он.

Компания Raytheon уже получила контракт на производство 600 ракет PAC-2 GEM-T для Украины: часть из них будет произведена на совместном предприятии с MBDA Germany под названием COMLOG, а остальные — в США.

Patriot для Украины — главное

В конце мая Зеленский направил Трампу и Конгрессу США срочное письмо с предупреждением о критическом дефиците средств ПВО в Украине. Позже президент рассказал журналистам, что в этом письме запросил у Трампа лицензию на производство ракет Patriot.

8 июля Трамп заявил, что Вашингтон передаст Киеву лицензию на производство ракет для Patriot — об этом он сказал во время пресс-конференции с Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре, добавив, что производителя еще не проинформировали, но «все уладится».

В последнее время Россия усилила массированные удары по украинским городам на фоне успешных ударов Украины с применением дальнобойного оружия. Во время атаки на Киев 6 июля Украина не смогла перехватить ни одной баллистической ракеты из-за критического дефицита ракет для систем Patriot — единственных в арсенале Украины, способных сбивать баллистические цели. 13 июля Зеленский заявил, что Украине ежемесячно требуется 100 ракет для Patriot, чтобы пережить зиму.