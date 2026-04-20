Бауэр назвал две причины, по которым ЕС и США не наращивают производство оружия достаточно быстро

20 апреля, 22:11
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В США сейчас производят 600 ракет к Patriot в год, в течение семи лет производство должны увеличить до 2000 в год (Фото: Bundeswehr/flickr.com)

В США сейчас производят 600 ракет к Patriot в год, в течение семи лет производство должны увеличить до 2000 в год (Фото: Bundeswehr/flickr.com)

Адмирал Роб Бауэр, который до января 2025 года возглавлял Военный комитет НАТО и был главным военным советником генерального секретаря Альянса, в интервью NV назвал две причины, по которым ЕС и США не наращивают производство оружия достаточно быстро.

«Производство Patriot в США на данный момент составляет около 600 ракет в год. Существует договоренность об увеличении этого объема до примерно 2000 в год. Но это будет происходить в течение следующих семи лет. Таким образом, это произойдет в 2033 году, если все пойдет хорошо», — напомнил Бауэр в интервью NV.

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Он объяснил, что ЕС и США трудно предоставить приоритет производству оружия перед другими вещами, потому что многие люди в США и значительной части Европы считают, что их страны не находятся в состоянии войны.

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«Я считаю, что это (приоритет для производства оружия — ред.) необходимо. Нам всем нужно сосредоточиться. Проблема в том, что у россиян сейчас военная экономика, они производят больше, чем им нужно в войне против Украины. А это означает, что россияне фактически уже усиливают свои вооруженные силы по сравнению с тем, какими они были по крайней мере в 2022 году. И, конечно, их цель — стать сильнее, чем они есть сейчас», — добавил бывший советник генсека НАТО.

Бауэр также назвал другую причину, препятствующую увеличению производства оружия.

«Для наращивания производства нужны не только рабочие, заводы, разрешения, но и сырье для этого оружия. Часть этого сырья, все большее его количество сейчас находится в руках Китая. А Китай помогает России. Поэтому становится все сложнее получить легкий доступ к сырью, особенно к редкоземельным металлам, которые необходимы для очень сложных видов оружия, таких как Patriot», — объяснил он.

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Дефицит оружия из-за войны России против Украины и войны против Ирана

15 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил о критическом дефиците ракет к системам противовоздушной обороны Patriot в Украине.

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20 апреля Зеленский сообщил, что Украина рассматривает возможность создания антибаллистической системы в сотрудничестве с европейскими странами в течение следующего года.

17 апреля издание The Wall Street Journal сообщило, что Пентагон призывает американские автокомпании расширить производство оружия на базе автомобильных заводов из-за сокращения запасов вооружения после поставок за границу, в частности в Украину и Иран.

Министр обороны Пит Хегсет ранее заявлял, что промышленность должна работать в условиях военного времени. По его словам, речь идет не просто о закупках, а о решении вопросов жизни и смерти для военных, поэтому Пентагон и промышленную базу нужно переориентировать на военные нужды.

Ранее в этом месяце Дональд Трамп запросил военный бюджет в размере 1,5 триллиона долларов и подчеркнул необходимость расширения промышленной базы.

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За первые дни войны с Ираном страны Ближнего Востока потратили более 800 ракет Patriot, тогда как Украина за все время получила лишь около 600 таких ракет.

27 марта издание Politico писало, что Белый дом начал предупреждать союзников, что поставки оружия в Украину могут быть прекращены в ближайшие месяцы из-за войны в Иране.

Позже газета The Washington Post сообщила, что Пентагон рассматривает перенаправление ракет для ПВО, предназначенных для Украины, на Ближний Восток. Речь идет, в частности, о ракетах для батарей Patriot.

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Кроме того, журналисты WP со ссылкой на информированных собеседников писали, что американские военные выпустили более 850 крылатых ракет Tomahawk за четыре недели войны против Ирана, что вызвало беспокойство среди некоторых чиновников Минобороны.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Производство оружия ОПК Роб Бауэр Интервью NV ЗРК Patriot

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