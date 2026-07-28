Как сообщает Reuters, Пентагон создал серьезное препятствие для производства дронов, введя правило, согласно которому военные БПЛА обязательно должны изготавливаться с использованием американских деталей (Фото: Птахи Мадяра)

Об этом 28 июля сообщает агентство Reuters.

В частности, заместитель директора и главный операционный директор направления по инновациям в сфере обороны Пентагона Трэвис Метц, который с осени 2025-го руководит программой Доминирование в сфере БПлА, заявил, что Украина в 2026-м произведет от 6 до 7 млн небольших ударных FPV-дронов (примерно 500 тысяч в месяц).

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«Для сравнения — в рамках программы Пентагона с объемами финансирования $1,1 млрд к февралю (2027-го — ред.) будет заказано в общей сложности чуть менее 200 тысяч дронов», — пишет агентство.

При этом, как отметил Метц, «гораздо сложнее пройти путь от нуля до 200 тысяч», чем наращивать объемы производства дальше — когда уже существуют внутренние мощности для выпуска гораздо большего количества дронов.

Однако, как пишет Reuters, в Пентагоне поставили серьезное препятствие на пути роста производства дронов, когла ввело правило, согласно которому военные БПлА обязательно должны изготавливаться с использованием американских деталей.

«В пересмотренной концепции цепочки поставок, обнародованной 23 июля, добавлена формулировка о том, что конечной целью правительства является полностью отечественная» цепочка поставок малых БПлА", — сообщает агентство.

Кроме того, Метц признал, что есть компоненты для дронов, которые все сложнее найти (в том числе полупроводники) — и это гораздо более серьезная проблема для военных США за пределами программы по БПлА.

«Ни один из дронов 19 компаний, которые будут участвовать в испытаниях в августе 2026-го, не должен содержать в себе запрещенных компонентов — к примеру, бесщеточных двигатели китайского производства или аккумуляторов», — сказал представитель Пентагона и назвал это «ужесточением стандартов после первого этапа программы.

Однако, Метц все равно убежден, что США в конечном итоге смогут составить конкуренцию украинской индустрии дронов.

«Я не вижу причин, по которым мы не должны… стать мировыми лидерами и в этой области», — сказал он.

Представитель Пентагона сообщил, что все шесть украинских компаний, приглашенных на испытания Gauntlet II (они пройдут в августе 2026-го в Форт-Карсоне, штат Колорадо), уже создали или создают в США совместные предприятия с местными производителями — выполняяя условия для получения будущих заказов на производство дронов.

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«Украинская компания F-Drones установила партнерские отношения с базирующейся в Огайо компанией Ukrainian Defense Drones, которая открыла производственный объект недалеко от Толедо, а украинский производитель дронов General Cherry договорился о создании совместного предприятия с компанией Wilcox Industries из Нью-Гэмпшира, сообщили сами компании», — пишет Reuters.

При этом от украинских компаний, которые будут участвовать в Gauntlet II, требуется локализация производства в США в качестве обязательного условия — такая схема призвана преобразовать украинский боевой опыт в американские производственные мощности, а не полагаться на импорт, подытожил Метц.

Украино-американские связи в отрасли производства дронов — что известно

1 июля стало известно, что правительство Украины утвердило первый прозрачный механизм контролируемого экспорта украинского вооружения и оборонных технологий в государства-партнеры.

Занимавшая тогда пост премьера Юлия Свириденко и министр обороны Михаил Федоров рассказали, что новый порядок вводится на период действия военного положения в формате Drone Deal.

2 июля секретарь СНБО Рустем Умеров заявил, что в рамках формата Drone Deal на данный момент подписано шесть соглашений. Еще более 20 стран работают над тем, чтобы присоединиться к этой модели.

Как писала The Guardian, до конца года Украина надеется заключить масштабные оборонные соглашения как минимум с семью странами НАТО. Это свидетельствует о том, что Украина может быть не только получателем, но и поставщиком военной техники и экспертных знаний.

9 июля президент Зеленский сообщил, что между Украиной и США подписаны документы, которые позволят передать американской стороне различные виды украинских дронов для испытаний.

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«Безусловно, соглашение о поставках беспилотников (Drone Deal) между Украиной и Америкой пока не подписано. Есть ряд документов, которые уже подписаны, чтобы Америка могла получить от Украины различные виды [дронов — ред.] для испытаний. Это и воздушные дроны, и морские дроны, и другие высокотехнологичные изделия», — сообщил президент.

22 июля газета The Wall Street Journal сообщила, что беспилотные катера Magura будет производить американская компания ReconCraft, специализирующаяся на лодках для сил специальных операций. Меморандум о взаимопонимании между ReconCraft и компанией Uforce — производителем Magura — был недавно подписан в Вашингтоне, писало издания.