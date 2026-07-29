Владимир Путин проиграл инициативу в войне между Россией и Украиной (Фото: Aaron Chown/Pool via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин проиграл инициативу в войне между двумя странами, утверждая, что военные технологии Украины изменили динамику поля боя.

В интервью Fox News он обсудил ситуацию на войне и перспективы мирных переговоров.

«С начала войны, когда Путин сказал, что оккупирует нас на два-три дня, сейчас мы строим огромную военно-техническую промышленность. У нас 500 компаний с очень сильными технологиями», — заявил он.

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Он также добавил, что конфликт превратился в гонку инноваций, стратегия постоянно развивается, а такие виды оружия, как беспилотники, быстро устаревают, если их не адаптировать под новые условия.

«Мы понимаем, что эта война меняется каждые три-шесть месяцев. Нам нужно менять технологии. Мы должны действовать быстрее Путина, потому что у Путина больше людей… и мы должны спасать наших людей и использовать больше технологий, чем [их] люди».

28 июля издание Reuters сообщило, что в Пентагоне признают, что США на данный момент всерьез отстают от Украины в производстве БПлА.

Украино-американские связи в отрасли производства дронов — что известно

1 июля стало известно, что правительство Украины утвердило первый прозрачный механизм контролируемого экспорта украинского вооружения и оборонных технологий в государства-партнеры.

Занимавшая тогда пост премьера Юлия Свириденко и министр обороны Михаил Федоров рассказали, что новый порядок вводится на период действия военного положения в формате Drone Deal.

2 июля секретарь СНБО Рустем Умеров заявил, что в рамках формата Drone Deal на данный момент подписано шесть соглашений. Еще более 20 стран работают над тем, чтобы присоединиться к этой модели.

Как писала The Guardian, до конца года Украина надеется заключить масштабные оборонные соглашения как минимум с семью странами НАТО. Это свидетельствует о том, что Украина может быть не только получателем, но и поставщиком военной техники и экспертных знаний.

9 июля президент Зеленский сообщил, что между Украиной и США подписаны документы, которые позволят передать американской стороне различные виды украинских дронов для испытаний.

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«Безусловно, соглашение о поставках беспилотников (Drone Deal) между Украиной и Америкой пока не подписано. Есть ряд документов, которые уже подписаны, чтобы Америка могла получить от Украины различные виды [дронов — ред.] для испытаний. Это и воздушные дроны, и морские дроны, и другие высокотехнологичные изделия», — сообщил президент.

22 июля газета The Wall Street Journal сообщила, что беспилотные катера Magura будет производить американская компания ReconCraft, специализирующаяся на лодках для сил специальных операций. Меморандум о взаимопонимании между ReconCraft и компанией Uforce — производителем Magura — был недавно подписан в Вашингтоне, писало издания.