Ожидает спецфонд правительства. Производитель деталей для Leopard 2 и Leclerc наращивает производство
Танк Leopard (Фото:REUTERS/Fabian Bimmer)
Компания Renk AG, которая занимается производством деталей для Leopard 2 и Leclerc, расширила штат сотрудников и увеличила производство, пишет Bloomberg.
Главный исполнительный директор Renk Сюзанна Виганд заявила, что компания увеличила штат сотрудников на 13% в прошлом году в ожидании специального фонда правительства в размере 100 миллиардов евро для модернизации вооруженных сил.
«Мы начали наращивать производство без конкретных заказов, чтобы быть готовыми к тому моменту, когда они поступят», — сказала она.
Виганд ожидает, что немецкие военные закупки, на которые обычно приходится около 10% оборонных продаж Renk, будут составлять большую часть этого бизнеса в будущем.
Рыночная стоимость Renk составляла около 750 миллионов евро в 2020 году, тогда частная инвестиционная компания купила ее у Volkswagen AG.
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