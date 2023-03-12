«Продавит возвращение смертной казни». Политолог Преображенский — о признаках военного поражения Путина 12 марта, 19:45 Владимир Путин (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин уже в этом году, вероятнее всего, продавит возвращение смертной казни в РФ, чтобы попытаться сохранить власть при проигрыше в войне против Украины, заявил политолог Иван Преображенский в интервью NV.

По его словам, свидетельством проигрыша для Путина могут стать любые попытки перемен внутри России, что возможно при полном военном поражении и развале армии.

«Но самое важное для него следствие военного поражения — бунт или революция внутри самой России, потому что это будет угрожать ему физически. Для него неудержание власти в России — это сразу его смерть, физическая и, скорее всего, болезненная», — считает Преображенский.

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Он добавил, что как только речь пойдет о политической нестабильности внутри РФ, это будет означать поражение и резкое усиление репрессий со стороны Путина.

«С этой целью он уже в этом году, скорее всего, продавит возвращение смертной казни. Проигрываюший Путин до последнего будет держаться за власть, будет капсулироваться, сдавать все, что можно, за пределами России, чтобы сохраниться внутри», — сказал политолог.