«Продавит возвращение смертной казни». Политолог Преображенский — о признаках военного поражения Путина

12 марта, 19:45
Поделиться:
Владимир Путин (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS)

Владимир Путин (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин уже в этом году, вероятнее всего, продавит возвращение смертной казни в РФ, чтобы попытаться сохранить власть при проигрыше в войне против Украины, заявил политолог Иван Преображенский в интервью NV.

По его словам, свидетельством проигрыша для Путина могут стать любые попытки перемен внутри России, что возможно при полном военном поражении и развале армии.

«Но самое важное для него следствие военного поражения — бунт или революция внутри самой России, потому что это будет угрожать ему физически. Для него неудержание власти в России — это сразу его смерть, физическая и, скорее всего, болезненная», — считает Преображенский.

Видео дня

Читайте также:
Путин делает ставку на усталость Украины и Запада. Что о такой тактике говорит история

Он добавил, что как только речь пойдет о политической нестабильности внутри РФ, это будет означать поражение и резкое усиление репрессий со стороны Путина.

«С этой целью он уже в этом году, скорее всего, продавит возвращение смертной казни. Проигрываюший Путин до последнего будет держаться за власть, будет капсулироваться, сдавать все, что можно, за пределами России, чтобы сохраниться внутри», — сказал политолог.

https://www.youtube.com/embed/58LNCHIRRrc
Редактор: Артем Ющенко

Теги:   Россия Владимир Путин Смертная казнь Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X