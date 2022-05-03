Оккупанты страдают от плохого командования. Прогресс России на Донбассе минимален — Пентагон 3 мая, 13:01 Цей матеріал також доступний українською По данным Пентагона, Россия не добилась значительного прогресса на Донбассе (Фото:Генштаб)

По информации Пентагона, Россия добилась минимального прогресса в ходе наступления на Донбассе.

Война России против Украины — главные события 3 мая

Высокопоставленный чиновник американского оборонного ведомства заявил, что российские войска в регионе страдают от плохого командования, низкого уровня боевого духа и далеко не идеальной логистики.

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По словам представителя Пентагона, силы РФ достигли незначительных успехов к востоку от украинских городов Изюм и Попасная.

В то же время украинская армия за последние 24−48 часов оттеснила россиян примерно на 40 км к востоку от Харькова, который постоянно подвергается обстрелам российской авиации, отметил чиновник.



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