Италия готова финансировать закупку американского оружия для Украины — Bloomberg

21 октября, 06:06
Италия заявила о готовности финансировать закупку оружия для Украины (Фото: Генштаб ВСУ / Facebook)

Италия заявила о готовности финансировать закупку оружия для Украины (Фото: Генштаб ВСУ / Facebook)

Италия заявила о готовности профинансировать закупку американского вооружения для Украины через специальную программу PURL.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

По данным издания, министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил о готовности страны присоединиться к инициативе во время встречи министров обороны НАТО на прошлой неделе.

Отмечается, что сначала Италия выступала против участия в программе, подчеркивая, что Украина имеет другие способы получения оружия. Однако, по словам источников, изменение позиции частично вызвали опасения, что страну могут отстранить от участия, если программа станет основной для некоторых союзников.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на прошлой неделе сообщил, что более половины из 32 стран-членов альянса согласились выделить средства для помощи Украине в приобретении американского оружия. Деталей он не раскрыл, однако известно, что страны Балтии и Северной Европы ранее заявляли о своем участии в разработке нового пакета помощи.

США ожидают, что НАТО будет покупать больше американского оружия для Украины в рамках PURL — Гегсет

17 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что первые два пакета военной помощи в рамках программы PURL будут содержать ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot и HIMARS.

18 сентября Суспільне сообщило, что в Украину поступила первая партия военного оборудования, предусмотренная соглашением между США и НАТО в рамках программы PURL.

13 октября министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что еще семь стран намерены присоединиться к инициативе НАТО PURL.

14 октября посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что уже на текущей неделе следует ожидать объявлений о новых обязательствах в рамках инициативы Альянса PURL.

