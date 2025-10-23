После критики Трампа. Испания присоединится к закупке оружия для Украины

Испания заявила, что присоединится к закупке оружия для Украины (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что Испания присоединится к инициативе PURL , которая предусматривает закупку американского оружия для Украины. Об этом Санчес сказал перед началом саммита ЕС в Брюсселе, сообщает El Pais .

Программа закупки оружия у США является инициативой НАТО, начатой несколько недель назад. По словам премьера, Испания как член Альянса, который поддерживает Украину, присоединится к этой программе.

Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал Испанию за нежелание повышать оборонные расходы. Накануне он снова выразил недовольство, назвав Испанию «не командным игроком». Ранее Трамп даже говорил, что страну следует исключить из НАТО.

В ответ Санчес напомнил, что с начала его каденции государство постепенно увеличивает финансирование армии. Он также заявил, что именно предыдущее правительство не выполняло обязательства перед Альянсом.

«Президент Трамп знает, что с момента моего назначения на пост премьера Испании мы не только выполняем свои обязательства, но и выполнили обязательства, которые не выполнили другие администрации, в этом случае администрация Народной партии», — заверил Санчес.

15 октября Трамп пригрозил торговыми санкциями против Испании из-за ее отказа увеличить оборонные расходы до 5% ВВП.

17 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что первые два пакета военной помощи в рамках программы PURL будут содержать ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot и HIMARS.

18 сентября Суспільне сообщило, что в Украину поступила первая партия военного оборудования, предусмотренная соглашением между США и НАТО в рамках программы PURL.

Инфографика: NV

13 октября министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что еще семь стран намерены присоединиться к инициативе НАТО PURL.

14 октября посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что уже на текущей неделе следует ожидать объявлений о новых обязательствах в рамках инициативы Альянса PURL.

22 октября генсек НАТО Марк Рютте заявил, что не менее $2 млрд уже потрачено союзниками на закупки Украине американского оружия в рамках программы PURL.