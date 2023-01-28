Проверка на практике. Насколько наши прогнозы на 2022 год совпали с реальностью — The Economist

28 января, 20:31
Эксклюзив NV
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Обложка спецвыпуска NV по эксклюзивной лицензии британского издания The Economist Світ попереду 2022 (Фото:The Economist, NV)

Обложка спецвыпуска NV по эксклюзивной лицензии британского издания The Economist Світ попереду 2022 (Фото:The Economist, NV)

Том Стендейдж редактор проекта The Economist Світ попереду 2023 года, анализирует насколько прогнозы издания в прошлом году совпали с реальностью.

Матеріал опубліковано у спецвипуску журналу НВ Світ попереду 2023 за ексклюзивною ліцензією The Economist. Републікацію заборонено.

Після того як у 2020 році ми не змогли передбачити прибуття одного вершника Апокаліпсиса (чуми), у 2022-му нам не вдалося провістити й наближення другого (війни). Ми прогнозували наростання конфлікту між автократією та демократією, однак не очікували, що конфлікт проявиться бойовими діями в Європі, які спалахнули в лютому, коли Росія вдерлася в Україну.

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Одним із багатьох наслідків війни стало посилення інфляції через зростання вартості палива й продовольства. Це поклало край поширеній точці зору, що зростання інфляції наприкінці 2021 року виявиться скороминущим — як бачимо, нам варто було бути більш скептичними щодо цієї ідеї. Війна означає, що вища інфляція тепер із нами на довше.

Редактор: Анастасия Одинцова

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