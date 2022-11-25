Масштабные боевые действия на фронте могут возобновиться в середине декабря — разведка Эстонии 25 ноября, 18:50 С момента бегства российских войск с правого берега Днепра никаких серьезных изменений на линии фронта не произошло (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

С середины декабря на фронте могут возобновиться масштабные боевые действия, считает глава разведцентра Сил обороны Эстонии Марго Гросберг.

Об этом сообщает ERR.

Он отметил, что с момента бегства российских войск с правого берега Днепра, откуда они переместились в Запорожскую и Донецкую область, никаких серьезных изменений на линии фронта в Украине не произошло.

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Это связано с тем, что земля в настоящее время размокла из-за дождей, что не позволяет широко использовать тяжелую технику, а низкое атмосферное давление и облачность ограничивают использование воздушных средств, сказал Гросберг.

Поэтому операции, по его словам, могут проводиться только небольшими подразделениями на ограниченной территории.

Такие условия больше благоприятствуют оборонительным действиям и менее благоприятны для начала наступательных операций, отметил Гросберг.

По его словам, земля может глубже промерзнуть в середине декабря, после чего могут возобновиться более масштабные боевые действия.

Ранее глава Пентагона Ллоид Остин утверждал, что зимой у защитников Украины будет преимущество на фронте.