Масштабные боевые действия на фронте могут возобновиться в середине декабря — разведка Эстонии
С момента бегства российских войск с правого берега Днепра никаких серьезных изменений на линии фронта не произошло (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)
С середины декабря на фронте могут возобновиться масштабные боевые действия, считает глава разведцентра Сил обороны Эстонии Марго Гросберг.
Об этом сообщает ERR.
Он отметил, что с момента бегства российских войск с правого берега Днепра, откуда они переместились в Запорожскую и Донецкую область, никаких серьезных изменений на линии фронта в Украине не произошло.
Это связано с тем, что земля в настоящее время размокла из-за дождей, что не позволяет широко использовать тяжелую технику, а низкое атмосферное давление и облачность ограничивают использование воздушных средств, сказал Гросберг.
Поэтому операции, по его словам, могут проводиться только небольшими подразделениями на ограниченной территории.
Такие условия больше благоприятствуют оборонительным действиям и менее благоприятны для начала наступательных операций, отметил Гросберг.
По его словам, земля может глубже промерзнуть в середине декабря, после чего могут возобновиться более масштабные боевые действия.
Ранее глава Пентагона Ллоид Остин утверждал, что зимой у защитников Украины будет преимущество на фронте.