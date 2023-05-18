Администрация Байдена считает, что война РФ против Украины может стать замороженным конфликтом — Politico 18 мая, 16:03 Украинская техника возле Соледара, 14 января 2023 (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

Официальные лица США считают, что война России против Украины может превратиться в замороженный конфликт, который продлится годы или десятилетия, сообщает Politico cо ссылкой на собственные источники.

По данным СМИ, администрация Байдена рассматривает возможность появления потенциальных границ, которые Украина и Россия согласились бы соблюдать, но которые не являются официальными границами.

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«Это сценарий, который может оказаться наиболее реалистичным в долгосрочной перспективе, учитывая, что ни Киев, ни Москва не склонны когда-либо признавать поражение. Также становится все более вероятным, что предстоящее украинское контрнаступление не нанесет России смертельный удар», — говорится в материале.

Сообщается, что замороженный конфликт, в котором боевые действия приостанавливаются, но ни одна из сторон не объявляется победителем и не соглашается с официальным окончанием войны, также может стать политически приемлемым долгосрочным результатом для США и других стран, поддерживающих Украину.

Неназванный чиновник сказал, что такая возможность находится в центре внимания администрации, тогда как в прошлые месяцы «все было связано со срочными и краткосрочными задачами».

Два других американских чиновника и бывший чиновник администрации Байдена подтвердили, что длительное замораживание боевых действий является одной из возможностей, к которой США готовятся.

Официальные лица также продумывают долгосрочные связи Вашингтона с Киевом в сфере безопасности, а также отношения Украины с военным альянсом НАТО.



По словам бывшего сотрудника администрации Байдена, одни чиновники считают, что Украина должна контролировать Мариуполь и иметь доступ к Азовскому морю, а другие официальные лица менее зациклены на границах, «пока Украина находится в безопасности в будущем».

Эти обсуждения находятся на ранних стадиях, и официальные лица США подчеркивают, что война продолжит оставаться в горячей фазе в течение довольно долгого времени, и что администрация Байдена намерена предоставить Украине оружие и поддержку, в которых она нуждается, чтобы вытеснить россиян с как можно большей территории.

Пятый источник, высокопоставленный чиновник администрации Байдена, выступавший от имени Белого дома, сказал, что обдумывается множество планов на случай непредвиденных обстоятельств, но ситуация нестабильна, и единственный надежный прогноз заключается в том, что Россия не завоюет Украину.