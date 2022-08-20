В Минобороны Британии дали прогноз о ситуации на фронте в Украине на ближайшие месяцы: к какой из сторон перейдет инициатива 20 августа, 10:24 В Минобороны Британии рассказали, что будет происходить на фронте в ближайшие месяцы (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

По информации Министерства обороны Великобритании, на минувшей неделе на фронте в Украине произошли лишь минимальные изменения в территориальном контроле.

В сводке британского ведомства говорится, что на Донбассе после небольших наступлений с начала августа российские войска подошли к окрестностям города Бахмут, но еще не прорвались в населенный пункт.

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Кроме того, Россия не предпринимала серьезных усилий для наступления на запорожском или харьковском направлениях.



На юго-западе ни украинские, ни российские войска не продвинулись вперед на херсонской линии фронта. Однако все более частые взрывы в российском тылу, вероятно, создают нагрузку на российскую логистику и авиабазы на юге.

«"Маловероятно, что ситуация существенно изменится на следующей неделе. Российские силы на этот момент, вероятно, готовы только к ограниченным локальным атакам, редко с участием более роты войск», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в ближайшие месяцы инициатива перейдет к той стороне, которая сможет создать надежную и целенаправленную силу для наступательных операций.

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