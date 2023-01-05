Три потрясения, всколыхнувшие мир. После смятения 2022 года глобальная рецессия неизбежна. Вопрос в том, что будет дальше — The Economist 5 января, 20:12 Эксклюзив NV Лидер Китая Си Цзиньпин и президент США Джо Байден во время саммита G20 на Бали, 14 ноября 2022 года. По словам Зенни Минтон Беддоуз, отношения между США и Китаем Си Цзиньпина постоянно ухудшаются. (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Главный редактор The Economist Зенни Минтон Беддоуз констатирует неизбежность глобальной рецессии и рассказывает о геополитических угрозах в этом году.

Матеріал опубліковано у спецвипуску журналу NV Світ попереду 2023 за ексклюзивною ліцензією The Economist. Републікацію заборонено.



Видавці словника Collins English Dictionary оголосили своїм словом 2022 року permacrisis [англ. «постійна криза"]. Визначене як «затяжний період нестабільності й небезпеки», це потворне, складене із двох слово точно відображає сучасний стан світу напередодні 2023 року. Вторгнення Володимира Путіна в Україну призвело до найбільшої з 1945 року наземної війни в Європі, найсерйозніших із часів кубинської ракетної кризи ризиків ядерної ескалації і режиму найширших від 1930-х років санкцій. Різке зростання цін на продовольство й енергію в багатьох країнах спричинило найвищі з 1980-х років темпи інфляції та стало найбільшим макроекономічним викликом у сучасну епоху центральних банків. Припущення, які працювали десятиліттями, — про те, що кордони мають бути недоторканними, що ядерна зброя не повинна застосовуватися, інфляція буде низькою, а світло в багатих країнах завжди горітиме — всі заразом перевернулися догори дриґом.

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До цього лиха призвело поєднання трьох потрясінь. Найбільше з них — геополітичне. Повоєнному світовому порядку, в якому домінує Америка, кинули виклик, причому найбільш очевидно це зробив Путін, а найґрунтовніше — відносини між США та Китаєм Сі Цзіньпіна, що постійно погіршуються. Рішучість, із якою Америка та європейські країни відреагували на російську агресію, можливо, й оживила ідею «колективного Заходу», зокрема трансатлантичного альянсу. Проте це збільшило розкол між Заходом і рештою світу. Більша частина населення планети живе у країнах, що не підтримують санкції Заходу проти Росії. Сі відкрито відкидає універсальні цінності, на яких базується західний порядок. Економічне роз'єднання між двома найбільшими у світі економіками стає реальністю, китайське вторгнення до Тайваню вже не виглядає неймовірним. Тріщини з’являються і в інших довготривалих геополітичних певностях, як-от альянс [взаємної] зручності між Америкою та Саудівською Аравією.