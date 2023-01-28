Где вспыхнет? От горных вершин до морских глубин — холодная война никогда не прекращалась — The Economist 28 января, 08:04 Эксклюзив NV В 2023 году давление Китая на Тайвань вырастет, но вряд ли перерастет в горячую войну, прогнозирует Доминик Циглер (Фото:REUTERS/Dado Ruvic)

Колумнист рубрики Banyan The Economist Доминик Циглер рассказывает, какие конфликты будут продолжаться в странах Азии в 2023 году.

Матеріал опубліковано у спецвипуску журналу НВ Світ попереду 2023 за ексклюзивною ліцензією The Economist. Републікацію заборонено.



Недавні дискусії про те, чи розгортається в Азії нова холодна війна, позбавлені сенсу. У 2023 році зростання напруженості покаже, що, попри весь оптимізм початку 1990-х — мовляв, світ схиляється до ідей Заходу про заснований на правилах відкритий порядок, споконвічна холодна війна в регіоні ніколи не закінчувалася. Подібно до того, як російська війна в Україні остаточно довела це в Європі в 2022 році, наступного року в Азії розпочнеться чергова стадія великої глобальної боротьби між лібералізмом і автократією.

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Тут між собою змагаються США та Китай. Їхня суперечка бере початок десятиліття тому, в часи закінчення Другої світової війни. Поразка Японії в 1945 році перетворила США на азійську наддержаву. Вона дозволила Америці розпоряджатися військовими силами з території свого переможеного супротивника та визначати події у регіоні. А також сформувала в Японії демократичний форпост Заходу. Новим сьогодні є те, що за панування в Азії змагається ще одна супердержава — комуністичний Китай. Але нинішня напруженість живиться зі старих джерел, породжених післявоєнною нестабільністю у Східній Азії.