Обречена на упадок. Путинская Россия не может выжить в нынешнем виде — профессор истории Чикагского университета 2 ноября, 13:00 Диктатор Путин (Фото:REUTERS/Sergei Karpukhin)

Путинская Россия не может выжить в нынешнем виде и обречена на упадок, заявил профессор истории Чикагского Университета Св. Лойолы Майкл Ходарковский.

«Одна из причин в том, что так и не были согласованы отношения между „национальным“ и „имперским“. Россия остается империей, как это было за все ее существование. Она, так сказать, колониальная империя, которая никогда этого не признавала», — сказал он во время онлайн-дискуссии Киевского форума безопасности, основанного Фондом Арсения Яценюка Відкрий Україну.

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По его мнению, одна из основных проблем России состоит в том, что она не имеет идентичности.

«Потому что нет простого ответа на вопрос, что такое российский и русский. Путин и его люди это понимают. И потому упадок России – это то, что заставляет их делать то, что они делают», — сказал он, имея в виду войну против Украины.

Профессор считает, что агрессор пытается противостоять упадку через такое агрессивное геополитическое поведение.

"Пытаются таким образом решить эти проблемы российской нации", - сказал он.

По его словам, проблема создания русской идентичности в рамках действующей российской империи состоит в том, что для этого нужна подлинная демократическая федерация и децентрализация власти.

«Это означает демократию. А Путин этого сделать не может», - сказал Ходарковский.