Разработчики утверждают, что после запуска космические аппараты отделились от ракеты-носителя и установили связь с Центром управления полетами. Количество спутников российская сторона не сообщила.

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После завершения проверок и ввода в эксплуатацию всех бортовых систем специалисты приступят к выводу спутников на целевую орбиту.

Как отмечает Милитарный, российский проект Рассвет, который позиционируют как аналог спутниковой сети Starlink, перешел от этапа испытаний к развертыванию полноценной орбитальной группировки.

Проект реализует компания Бюро 1440, которая планирует создать глобальную систему широкополосной передачи данных на основе собственной низкоорбитальной сети спутников.

Первые три экспериментальных аппарата миссии Рассвет-1 были запущены в июне 2023 года. В мае 2024 года российская сторона заявила о выводе на орбиту еще трех спутников Рассвет-2, использовавшихся для отработки ключевых технологий будущих серийных аппаратов. Тогда же компания сообщила об успешном испытании лазерной межспутниковой связи со скоростью до 10 Гбит/с.

В марте 2026 года Бюро 1440 осуществило запуск первых 16 серийных спутников.

По данным Defense Express, в Бюро 1440 заявляют, что система сможет начать работу после развертывания первой очереди из 288 спутников. По замыслу разработчиков, это обеспечит глобальное покрытие и позволит перейти к коммерческой эксплуатации сети уже в 2027 году.

Defense Express отмечает, что заявленные 288 спутников — это небольшое количество, способное обеспечить лишь ограниченный функционал. Однако аналитики не исключили, что такого числа может хватить для поддержки ограниченного количества военных пользователей после того, как российским оккупантам в Украине заблокировали доступ к терминалам Starlink компании SpaceX.

В дальнейшем количество спутников планируют увеличить до 730 к 2030 году и до 900 — к 2035-му.

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Для сравнения: компания SpaceX с февраля 2018 года вывела на орбиту более 11,5 тысячи спутников Starlink, из которых в настоящее время функционируют более 10 тысяч.

12 июня российский диктатор Владимир Путин провел в Кремле встречу с военнослужащими, участвующими в полномасштабном вторжении в Украину. На ней он дважды утверждал, что у России уже есть отечественная система спутникового интернета для управления беспилотниками. Однако сами оккупанты заявили, что таких систем на самом деле не существует.

На встрече диктатор также упомянул аэрокосмическую компанию Бюро 1440. В марте она вывела на орбиту первые спутники низкоорбитальной группировки Рассвет, которую считают российской альтернативой Starlink.