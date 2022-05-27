США не будут привлекать военных для вывоза зерна из Украины — Пентагон 27 мая, 02:16 Цей матеріал також доступний українською У США нет планов привлекать военные ресурсы (Фото:chaikong2511/pexels)

США не намерены привлекать военные ресурсы для вывоза зерна с территории Украины. Блокаду портов называют «одной частью жестокого способа ведения совершенно неспровоцированной войны».

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Об этом заявил спикер Министерства обороны США Джон Кирби.



" Теперь они используют экономические инструменты, превратили в оружие продовольствие, экономическую помощь", - сказал он.

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В то же время, по словам Кирби, у США нет планов привлекать «военные ресурсы или активы» для оказания помощи в вывозе зерна за пределы Украины.

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