Говорили о зерновых коридорах. Эрдоган провел телефонный разговор с Путиным — турецкие СМИ 11 июля, 17:33 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Фото:REUTERS/Susana Vera)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом сообщает турецкий телеканал TRT Haber.

Во время переговоров обсуждалась ситуация в Сирии, война России против Украины и создание безопасных коридоров для экспорта зерна в Черном море, сообщает ресурс.

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По данным телеканала, в ходе встречи Эрдоган заявил, что пора принять меры по плану ООН о создании безопасных коридоров для экспорта зерна в Черном море.

Также президент Эрдоган повторил, что войну России против Украины следует завершить «продолжительным и справедливым миром путем переговоров», и добавил, что Турция готова содействовать оживлению переговорного процесса.

Россия блокирует украинские порты и морские пути в Черном море для вывоза зерна из Украины, а также препятствует его вывозу по железной дороге, нанося ракетные удары по элеваторам и железнодорожной инфраструктуре.

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По данным ООН, в Украине застряли 25 млн тонн зерна, что создает угрозу голода в Африке, Азии и некоторых странах Европы.

4 июля президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина ведет переговоры с Турцией и ООН по его экспорту.

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