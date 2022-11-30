Заговорили об ATACMS. Республиканцы в Конгрессе США заверили в продолжении поддержки Украины 30 ноября, 15:38 Республиканец Майк МакКоул заявил, что было бы неправильно не продолжить поддержку Украины после получения контроля над Палатой представителей (Фото:Michael McCaul/Facebook)

США и дальше продолжат поддерживать Украину даже после того, как Палата представителей перейдет под контроль Республиканской партии в январе, заявил один из высокопоставленных республиканцев Майк МакКоул.

В интервью Bloomberg он снизил опасения на счет того, что его коллеги по партии, которые выступают за прекращение финансирования Киева, добьются успеха.

«В центре есть сильное большинство сторонников продолжения финансирования Украины. Это было бы неправильным сигналом со стороны Соединенных Штатов не продолжать нашу поддержку», — отметил республиканец, представляющий Техас.

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МакКоул также заявил, что ожидает поддержки запроса администрации президента США Джо Байдена о выделении почти 40 миллиардов долларов на финансирование Украины и того, что он пройдет через обе палаты.

Республиканец также выразил желание, чтобы Вашингтон пошел еще дальше и отправил Украине ракетную систему ATACMS для защиты от атак иранских беспилотников.

«Мы видим, что, когда они получают необходимое им оружие, они побеждают. Россияне перебирают стиральные машины в поисках полупроводников, они умоляют Иран о беспилотниках, а Северную Корею — об артиллерийских снарядах», — добавил он.

Политик подчеркнул, что не ожидает, что более консервативным членам его партии удастся заблокировать помощь. Он хочет, чтобы США предоставили Украине решающее преимущество в предстоящие тяжелые зимние месяцы.

По словам МакКоула, президент Украины Владимир Зеленский «готов бороться за это всю зиму, а россияне — нет».

Ожидается, что он возглавит комитет по иностранным делам Палаты представителей. Республиканец планирует посвятить первые слушания военным преступлениям, совершенным российскими войсками в Украине, а также успехам украинских военных.

МакКоул также хочет сосредоточить свое пребывание во главе комитета на «нечестивом союзе» Китая, России, Ирана и Северной Кореи. Основное внимание будет уделено Китаю.

В середине ноября в США прошли промежуточные выборы, на которых Республиканская партия получила большинство в Палате представителей.

Лидер Республиканской партии в Палате представителей США Кевин Маккарти ранее заявлял, что если его партия одержит победу на промежуточных выборах, он потребует от Украины большей подотчетности по поставкам оружия.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что двухпартийная поддержка Украины сохранится на высоком уровне после промежуточных выборов в США.

