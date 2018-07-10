Продление антироссийских санкций со стороны ЕС связано с выборами президента РФ и строительством Керченского моста - Туск

Туск в очередной раз заявил, что Евросоюз поддерживает территориальную целостность Украины

Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил о том, что продление антироссийских санкций со стороны Евросоюза связано с проведением выборов президента РФ в аннексированном Крыму и со строительством Керченского моста.

Во время пресс-конференеции он сообщил также, что ЕС расширил список лиц, которым запрещен въезд на территорию Евросоюза и выразил поддержку территориальной целостности Украины.

"Это случилось после того, как на Крымском полуострове были проведены российские президентские выборы и начато строительство Керченского моста без согласия Украины", - заявил Туск.

Напомним, 5 июля Европейский совет продлил экономические санкции в отношении России до 31 января 2019 года. Также 18 июня Евросоюз на год продлил санкции против России за аннексию Крыма - до 23 июня 2019 года.