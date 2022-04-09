«Сосредоточить до 80 тысяч оккупантов». Военный эксперт о намерениях России касательно наступления на Донбассе — интервью 9 апреля, 00:54 Цей матеріал також доступний українською Уничтоженная техника россиян (Фото:Операция Объединенных сил)

Оккупанты планируют сосредоточить до 80 тысяч человек личного состава для наступления на востоке Украины, чтобы добиться любой военной победы для российской аудитории, рассказал в эфире Радио НВ военный эксперт Сергей Грабский.

— Мы понимаем, что крайне опасно сейчас самостоятельно пробовать куда-нибудь заехать, даже в свои дома где-то в Буче, Ирпене, Бородянке и других городках под Киевом, но как долго это может длиться?

Видео дня

— Это может длиться довольно долго и надо понимать, что разминирование происходит в несколько этапов: сначала разминируются жилые объекты, жилые кварталы, затем проводится тщательное обследование территорий, непосредственно примыкающих к жилым объектам и кварталам. Затем уже производится разминирование и поиск взрывоопасных объектов в отдаленных зонах (в оврагах, в лесах и т.п.). Надо понимать, что этот процесс достаточно длительный, а осознавая ту интенсивность боевых действий, которую мы имели, он может затянуться и на годы, поэтому я бы очень не советовал ходить в лес или к другим таким отдаленным локациям. Поэтому такой комендантский час является вынужденным шагом и я думаю, что будет не один такой комендантский час, ведь речь идет о жизни и здоровье людей.

— Да, это было бы крайне, я не знаю, можно ли сравнивать такие потери жизней, но выжить во время оккупации и потом погибнуть или пострадать уже в освободившемся городе — это, наверное, тоже горькая потеря. Давайте анализировать ситуации на фронтах. Начнем с Юга: я накануне видел оптимистичные комментарии о том, что происходит в Херсонской области и как там держат оборону, а часто и ходят в контратаки украинские защитники. Как бы вы описали этот регион, этот фронт?

— Я бы описал ситуацию в Херсонской области в достаточно оптимистическом смысле в плане того, что наши защитники не только держат оборону, а действительно уже переходят в контрнаступления и осуществляют это по трем направлениям. Мы осторожно продвигаемся в направлении от Кривого Рога, с Севера на Юг; так же от Снегиревки мы очищаем трассу по направлению к Херсону; и продвигаемся в сторону окрестностей Херсона. Есть такая сдержанная надежда, что эти концентрированные действия позволят нам зачистить правый берег Днепра. Как будет развиваться ситуация — увидим, ведь противник также осознает важность Херсона как коммуникации, которая позволяет контролировать выходы из Крыма, поэтому смотрим, наблюдаем и желаем успехов нашим ребятам.

— Наибольшие угрозы, насколько я понимаю из тех аналитических материалов, которые я прочитал, — это Восток Украины, Изюм, Харьковская, Донецкая и Луганская области. Предупреждают очень много и иностранных разведок о том, что именно туда может быть брошено наибольшее количество оккупантской техники и пушечного мяса. Об этом говорит и украинский генеральный штаб. Чего нам ожидать, какова ситуация сейчас?

— Ситуация на сегодняшний день достаточно напряженная и противник пытается продвигаться в направлении Изюм-Барвинково, при этом пытаясь расширить свои направления продвижения. Так же сложнейшая ситуация остается в районе Рубежного, Северодонецка, где противник пытается закрепиться в Рубежном, что не дают наши ребята. В Кременной мы осуществили контратаку и отбили противника примерно на шесть-десять километров. А дальше в районе Попасной противник так же пытается нащупать слабые места в нашей обороне, там было небольшое продвижение противника именно в районе Попасной. Дальше противник до Марьинки никаких успехов не имел. Продолжаются активные действия и перестрелки или встречные бои между нами и противником в районе Великой Новоселки, где они опять-таки пытаются нащупать слабые места в нашей обороне для того, чтобы осуществить наступление с юга на север, имея в качестве общей цели - окружить наши войска в районе Славянская и Краматорска. Поэтому да, ситуация там остается очень непростой, мы понимаем, что противник, имея политический приказ, подчеркиваю, политический приказ дать хоть какую-то победу, сейчас действительно бросит очень много сил и средств для того, чтобы осуществить это наступление и объявить хоть какую-нибудь победу. Поэтому, по разным оценкам, мы предполагаем сосредоточение примерно от 60 до 80 тысяч российских войск, которые будут пытаться нанести этот удар.

Продолжается героическая оборона Мариуполя, где наши войска это чрезвычайно важно для нас, в невероятных условиях сдерживают противника, оттягивают его на себя, не давая ему сосредоточиться на основной задаче - на попытке окружить наши войска. Это очень важно для нас, ведь каждый день играет именно для нас, мы перебрасываем резервы, усиливаем оборону, подтягиваем ресурсное обеспечение. Поэтому ситуация там наиболее динамичная, и мы внимательно за ней наблюдаем.

— О Мариуполе был бы мой последний вопрос, но вы сами о нем заговорили. Я накануне видел информацию, что фонд Повернись живим, украинские волонтеры, которые с первого дня войны 2014 года еще работают, они как-то передали защитникам Мариуполя определенное снаряжение. Какая-то помощь туда доезжает. Может ли это давать хоть маленькую надежду, что хотя бы те, кто выживет из этого гарнизона Мариуполя, могут быть деблокированы?

— Очень тяжело говорить. Я так же надеюсь, потому что надо понимать. что не существует такой непрерывной линии фронта, безусловно, есть места, в которых противника нет, где можно обойти гарнизоны противника и продвинуться дальше в Мариуполь. Это чрезвычайно сложная задача и мы надеемся на то, что именно эти боевые действия, которые могут развернуться и как они будут разворачиваться, дают нам такую надежду, небольшую, но надежду на то, что в результате контрударов наших войск после того, как противник попытается их окружить, но не сможет; мы сможем прорваться в Мариуполь и спасти наших ребят. Поэтому следующая неделя будет чрезвычайно важна, ведь по разным данным, по разным оценкам, противник может быть готов осуществить это наступление, подчеркиваю, может быть готов, примерно через два-пять дней, начиная с сегодняшнего дня.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.