В ЮАР создали комиссию для расследования возможных поставок оружия в Россию 28 мая, 14:41 Комиссию решил создать президент страны Сирил Рамафоса (Фото:Esa Alexander/Reuters)

Президент ЮАР Сирил Рамафоса создал комиссию для расследования заявлений о том, что страна могла поставлять оружие в Россию для войны против Украины.

Об этом пишет The Guardian.

«Президент решил провести расследование в связи с серьезностью обвинений, степенью общественного интереса и влиянием этого вопроса на международные отношения Южной Африки», — говорится в заявлении офиса президента.

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Другие детали не уточняются.

Посол США в ЮАР Рубен Бриджете ранее заявил, что Южная Африка поставляла стране-агрессору России оружие, несмотря на заявления о нейтралитете.

Прибытие российского подсанкционного грузового судна Lady R на военно-морскую базу в ЮАР в декабре вызвала обеспокоенность.

Как сообщала газета The Wall Street Journal, с судна в течение двух ночей под присмотром вооруженной охраны перемещали контейнеры с неизвестным содержимым. Транспондер судна в это время был отключен, его снова включили более чем в 160 км к востоку от Саймонстауна.

Министр обороны Южно-Африканской Республики Танди Модизе опровергла информацию о поставках оружия в Россию.



В мае 2022 года США наложили санкции на российскую компанию Трансморфлот и шесть судов, включая Lady R, из-за того, что они использовались для транспортировки оружия для войны РФ против Украины.