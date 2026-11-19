Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон хорошо зарабатывает на продаже европейским странам американских вооружений. По его словам, США не предоставляют Европе скидок на военную технику, значительная часть которой поступает Украине.

«Думаю, в основном они передают её Украине. Но мы её продаём. Мы получаем полную цену, не делаем скидок. Можно сказать, что мы зарабатываем на этом большие деньги. Мне всё равно. Я этого не хочу», — заявил Трамп в интервью телеканалу Fox News.

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Президент утверждает, что война России против Украины не влияет на Соединенные Штаты.

«На нас это не влияет. На самом деле, пожалуй, можно сказать, что мы получаем за это полную цену. Мы не предоставляем скидок. Так что можно сказать, что мы на этом неплохо зарабатываем», — добавил глава Белого дома.

Ранее Трамп заявлял, что Соединенные Штаты больше не финансируют военную помощь Украине и сосредоточились на продаже вооружений союзникам по НАТО. «Мы больше не участвуем в финансировании Украины, но пытаемся остановить войну и убийства. Мы продаем ракеты и военную технику союзникам по НАТО — на миллионы, а в перспективе и на миллиарды долларов», — сказал Трамп.

На 19 ноября в Шэньчжэне запланирована трехсторонняя встреча президента США Дональда Трампа, лидера КНР Си Цзиньпина и российского диктатора Владимира Путина. Как сообщал Белый дом, Трамп намерен обсудить нераспространение ядерного оружия, а тему войны в Украине затрагивать не планируется.

Впрочем, в Европе и Украине эта встреча уже вызывает обеспокоенность, пишет CNN. Телеканал обращает внимание на то, что трое лидеров, которым уже за 70, контролируют 90% мирового ядерного оружия, ведут две войны — против Украины и Ирана — и соберутся в одной комнате без четко согласованной повестки дня.

18 ноября Путин и Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры, которые длились около двух часов.