На фоне событий последних нескольких недель. Процесс вступления Швеции в НАТО временно приостановлен 29 января, 08:13 Тобиас Билльстрём (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём заявил, что события последних недель, в том числе протесты с сожжением Корана, заставили сделать временную паузу в процессе вступления Швеции в полноправное членство в НАТО.

Об этом он заявил в интервью местным СМИ.

"События последних нескольких недель временно обусловили постановку процесса на паузу", - сказал Билльстрём.

Он добавил, что правительство Швеции продолжает пытаться сдвинуть процесс с мертвой точки.

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По словам министра, его ведомство приложило много усилий к смягчению возмущения, вызванного протестом в Стокгольме, и ожидает, что на смену антишведским настроениям понадобится время.

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В Стокгольме в субботу, 21 января, прошли протесты против Турции и вступления Швеции в НАТО. Во время одного из них сожгли Коран - Анкара осудила «мерзкое нападение» на священную книгу.

Позже министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто намекнул, что к этому может быть причастна Россия, чтобы сорвать вступление Швеции в НАТО.

Ранее The Telegraph сообщала, что одним из организаторов акции у посольства Турции в Стокгольме, на которой датско-шведский политик Расмус Палудан сжег Коран, оказался сторонник РФ.