На фоне событий последних нескольких недель. Процесс вступления Швеции в НАТО временно приостановлен
Тобиас Билльстрём (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)
Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём заявил, что события последних недель, в том числе протесты с сожжением Корана, заставили сделать временную паузу в процессе вступления Швеции в полноправное членство в НАТО.
Об этом он заявил в интервью местным СМИ.
"События последних нескольких недель временно обусловили постановку процесса на паузу", - сказал Билльстрём.
Он добавил, что правительство Швеции продолжает пытаться сдвинуть процесс с мертвой точки.
По словам министра, его ведомство приложило много усилий к смягчению возмущения, вызванного протестом в Стокгольме, и ожидает, что на смену антишведским настроениям понадобится время.
В Стокгольме в субботу, 21 января, прошли протесты против Турции и вступления Швеции в НАТО. Во время одного из них сожгли Коран - Анкара осудила «мерзкое нападение» на священную книгу.
Позже министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто намекнул, что к этому может быть причастна Россия, чтобы сорвать вступление Швеции в НАТО.
Ранее The Telegraph сообщала, что одним из организаторов акции у посольства Турции в Стокгольме, на которой датско-шведский политик Расмус Палудан сжег Коран, оказался сторонник РФ.