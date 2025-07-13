Инцидент произошел во время одного из авиаударов на территории Ирана (Фото: REUTERS/Амир Коэн)

Во время операции Израильских ВВС в рамках 12-дневной войны против Ирана истребитель F-15 едва не совершил аварийную посадку из-за критической нехватки горючего.

Об этом сообщает 12 канал израильского телевидения.

Инцидент произошел во время одного из авиаударов на территории Ирана. У самолета возникла неисправность топливного бака, что привело к угрожающему снижению уровня горючего. Пилот сообщил о проблеме в режиме реального времени, находясь в зоне боевых действий без сопровождения самолета-заправщика.

Реклама

Из-за чрезвычайной ситуации был срочно изменен план операции, и в воздух подняли самолет-заправщик. Альтернативным вариантом на случай неудачи была аварийная посадка в одной из соседних стран — во избежание приземления на территории Ирана.

Благодаря оперативной координации израильским военным удалось дозаправить истребитель в воздухе, устранить проблему и завершить боевую задачу без отклонений от маршрута.