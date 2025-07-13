Израильский F-15 едва не совершил аварийную посадку во время боевой миссии в Иране — СМИ

13 июля, 04:55
Инцидент произошел во время одного из авиаударов на территории Ирана (Фото: REUTERS/Амир Коэн)

Во времяоперации Израильских ВВС в рамках 12-дневной войны против Ирана истребитель F-15 едва не совершил аварийную посадку из-за критической нехватки горючего.

Об этом сообщает 12 канал израильского телевидения.

Инцидент произошел во время одного из авиаударов на территории Ирана. У самолета возникла неисправность топливного бака, что привело к угрожающему снижению уровня горючего. Пилот сообщил о проблеме в режиме реального времени, находясь в зоне боевых действий без сопровождения самолета-заправщика.

Из-за чрезвычайной ситуации был срочно изменен план операции, и в воздух подняли самолет-заправщик. Альтернативным вариантом на случай неудачи была аварийная посадка в одной из соседних стран — во избежание приземления на территории Ирана.

Благодаря оперативной координации израильским военным удалось дозаправить истребитель в воздухе, устранить проблему и завершить боевую задачу без отклонений от маршрута.

Инфографика: NV


Высокопоставленный израильский чиновник рассказал, что любая попытка Ирана возродить разрушенную ядерную программу будет быстро обнаружена Израилем.

7 июля Axios со ссылкой на источники писало, что израильские чиновники считают, что Дональд Трамп может согласовать возобновление израильских атак на Иран.

22 июня США нанесли авиаудары по трем ядерным объектам на территории Ирана, в частности, по заводу Фордо, объектам в Натанзе и в Исфахане, где происходит обогащение урана. Дональд Трамп заявил об уничтожении этих целей. Он также сообщил о договоренности Ирана с Израилем о прекращении огня.

24 июня президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что его страна одержала «историческую победу» после завершения 12-дневной войны с Израилем. В то же время премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также охарактеризовал завершение войны как «историческую победу» для своего народа.

29 июня генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Иран, вероятно, сможет начать производство обогащенного урана в течение нескольких месяцев, несмотря на повреждение ряда ядерных объектов в результате атак США и Израиля.

3 июля Axios, ссылаясь на два источника, знакомых с вопросом, писало, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф планирует встретиться с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи, чтобы возобновить переговоры по иранской ядерной программе.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Израиль Истребители Иран

