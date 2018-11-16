Проблема миграции: Меркель заявила, что неудовлетворена состоянием дел

Меркель считает, что нужно создать условия, при которых люди не будут вынуждены покидать свои страны

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что пока ее не удовлетворяет состояние дел в вопросе мигрантов.

Об этом сообщает Укринформ.

"Я не удовлетворена сегодняшним состоянием дел... Задача – сократить поток нелегальной миграции и упорядочить его. Сегодня мы имеем 10-11 тысяч человек в месяц, для нелегальной миграции это слишком много", - сказала канцлер.

По словам немецкого лидера, главный фокус работы должен быть на том, чтобы люди не покидали свои страны в поисках лучшей жизни.

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Однако, по словам Меркель, решение 2015 года принимать всех беженцев было правильным и гуманным, а ошибки допустили еще до 2015 года.