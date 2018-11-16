Проблема миграции: Меркель заявила, что неудовлетворена состоянием дел

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что пока ее не удовлетворяет состояние дел в вопросе мигрантов.
Об этом сообщает Укринформ.
"Я не удовлетворена сегодняшним состоянием дел... Задача – сократить поток нелегальной миграции и упорядочить его. Сегодня мы имеем 10-11 тысяч человек в месяц, для нелегальной миграции это слишком много", - сказала канцлер.
По словам немецкого лидера, главный фокус работы должен быть на том, чтобы люди не покидали свои страны в поисках лучшей жизни.
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Однако, по словам Меркель, решение 2015 года принимать всех беженцев было правильным и гуманным, а ошибки допустили еще до 2015 года.
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