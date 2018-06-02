Проблема бедности в США усугубилась за время правления Трампа - представитель ООН

В США около 41 миллионов человек живет в бедности

Проблема бедности в Соединенных Штатах углубилась за время правления действующего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на эксперта ООН по правам человека Филиппа Элстона.

Эксперт пришел к выводу, что политика Трампа, направленная на устранение системы поддержки от миллионов бедных, а также вознаграждение богатых.

Специальный докладчик по чрезвычайной бедности Филипп Элстон обратился к властям США с призывом обеспечить надежную социальную защиту и решить основные проблемы, а не "наказывать и сажать бедных".

Он заявил, что, несмотря на то, что социальные выплаты и доступ к медицинскому страхованию сокращаются, налоговая реформа президента Дональда Трампа наградила неожиданными доходами чрезвычайно богатые и крупные компании, а это еще больше усилило неравенство между социальными слоями.

Политика США после борьбы с бедностью президента Линдона Джонсона в 1960-х годах была "как минимум небрежной", отметил эксперт.

"Но политика, проводившаяся в течение прошлого года, сознательно разработана таким образом, чтобы устранить основные средства защиты бедных, наказать тех, кто не занят трудоустройством, и сделать даже основную медицинскую помощь преимуществом, а не правом гражданина", – отметил Элстон.

Сейчас в США около 41 миллионов человек живет в бедности, из них 18,5 млн – в условиях крайней бедности, а среди детей бедным является каждый третий ребенок. Эксперт добавил, что Соединенные Штаты имеют самый высокий уровень бедности среди молодежи в промышленно развитых странах.

Однако отмечается, что данные Бюро переписи населения США, которые он цитировал, охватывают лишь период с 2016 и эксперт не дал никаких сравнительных данных о масштабах бедности до и после того, как Трамп пришел к власти в январе 2017 года.